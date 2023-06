Un incendie aux Émirats arabes unis ravage un immeuble résidentiel de grande hauteur

Un incendie a ravagé mardi matin un immeuble résidentiel de grande hauteur aux Émirats arabes unis avant d’être maîtrisé, selon des vidéos circulant en ligne.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat suite à l’incendie d’Ajman, l’un des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, qui comprend également les villes futuristes de Dubaï et d’Abu Dhabi.

Les images montraient un coin du bâtiment englouti par des flammes allant du niveau du sol au sommet, avec des débris tombant dans la rue en dessous.

Ajman News, un média local, a rapporté plus tard que l’incendie avait été maîtrisé. Des images sur son Instagram montraient l’extérieur noirci du bâtiment et des pompiers dans la rue en contrebas.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables des Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont connu un certain nombre d’incendies similaires au cours des dernières années qui ont été liés à des revêtements inflammables sur de nombreux gratte-ciel omniprésents du pays.

Le soir du Nouvel An en 2015, un incendie s’est propagé dans un complexe hôtelier et résidentiel haut de gamme près du Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut gratte-ciel du monde. Une quinzaine de personnes ont été blessées dans l’incendie et l’évacuation. La police de Dubaï a fini par blâmer le câblage exposé pour l’incendie.

Les réglementations imposées après cet incendie exigent que tous ces revêtements soient remplacés par des matériaux ignifuges.