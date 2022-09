Un incendie au centre commercial de Los Angeles tue 17 chats dans un hôtel pour animaux de compagnie

LOS ANGELES (AP) – Dix-sept chats ont été tués dans un hôtel pour animaux de compagnie de Los Angeles et un pompier a été blessé tôt samedi lorsqu’un incendie a ravagé un centre commercial où se trouve l’installation, a déclaré le service d’incendie de Los Angeles.

Plus de 120 pompiers ont été dépêchés sur l’incendie dans le quartier de Palms à Los Angeles après qu’un passant a signalé l’incendie vers 5 h 45, a déclaré Brian Humphrey, porte-parole des pompiers.

L’incendie s’est limité à quelques structures, mais une épaisse fumée s’est répandue dans les entreprises adjacentes, y compris l’hôtel pour animaux de compagnie appelé Cat Place LA, a déclaré Humphrey.

“Malheureusement, 17 chats ont péri sur les lieux. Deux ont été secourus et sauvés », a déclaré Humphrey, qui a déclaré que les pompiers n’avaient tenté que de faire revivre les chats touchés, mais qu’ils avaient finalement échoué.

Les deux chats qui ont survécu ont été confiés au propriétaire de l’établissement et confiés à des soins vétérinaires. Leur état n’était pas connu, a-t-il dit. Un message laissé à l’hôtel pour animaux de compagnie n’a pas été immédiatement renvoyé.

Aucun civil n’a été blessé et la cause de l’incendie n’est pas connue. Le pompier blessé a été transporté dans un hôpital voisin et devrait survivre, a déclaré Humphrey.

