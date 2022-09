Un incendie attribué à une batterie de scooter tue une fillette de 8 ans à New York

NEW YORK (AP) – Une batterie de scooter électrique a déclenché un incendie qui a tué une fillette de 8 ans à New York, ont annoncé les autorités. La mort de Stephanie Villa Torres samedi était au moins la troisième fois en un peu plus d’un an qu’un incendie mortel dans la ville était lié à une batterie de scooter.

L’incendie de samedi a été signalé vers 7 h 30 dans une maison du Queens, a déclaré un porte-parole de la police. Stéphanie a été retrouvée inconsciente et a été déclarée morte à l’hôpital. Le père de la jeune fille et son frère de 18 ans ont été soignés pour brûlures et inhalation de fumée, ont indiqué des responsables.

Un porte-parole des pompiers a déclaré que l’incendie avait été causé par une batterie au lithium d’un scooter électrique – l’un des nombreux incendies imputés aux batteries de scooters et de vélos électriques à New York au cours des deux dernières années.

Une femme et une fillette de 5 ans ont été tuées le 3 août à Harlem par un incendie attribué à une batterie de scooter, et un incendie lié à un scooter électrique a tué un garçon de 9 ans dans le Queens en septembre 2021 .

The Associated Press