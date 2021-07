Un incendie à l’hôpital Irak Covid fait au moins 39 morts

LE CAIRE — Au moins 39 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées dans un incendie dans un hôpital pour coronavirus à Nasiriya, dans le sud de l’Irak, ont annoncé lundi des responsables de la santé et la police.

« Les équipes de santé ont transporté des corps carbonisés hors de l’hôpital en feu alors que de nombreux patients toussaient à cause de la fumée qui montait », a déclaré un journaliste de Reuters sur le site de l’incendie.

L’agence de presse irakienne gérée par l’État a cité des responsables du ministère de la Santé affirmant que les opérations de recherche à l’hôpital du coronavirus al-Hussain se poursuivaient après la maîtrise de l’incendie.

« Des incendies qui font rage ont piégé de nombreux patients à l’intérieur du service des coronavirus et les équipes de secours ont du mal à les atteindre », a déclaré un agent de santé à Reuters avant d’entrer dans le bâtiment en feu.