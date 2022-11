Un incendie à Gaza a tué 21 personnes de la même famille lors d’une fête d’anniversaire | Nouvelles du monde

Les 21 personnes tuées dans un incendie lors d’une fête d’anniversaire dans un immeuble résidentiel d’un camp de réfugiés de la bande de Gaza appartenaient à la même famille.

Des milliers de personnes en deuil se sont jointes à un cortège funèbre alors qu’elles transportaient les corps enveloppés, dont au moins huit enfants, dans les rues de Gaza.

Ceux tués en l’incendie de la nuit dernière dans le bâtiment de quatre étages du camp de réfugiés de Jabaliya se trouvaient des membres de la famille Abu Raya.

Leurs corps ont été enveloppés dans des drapeaux palestiniens et emmenés dans une mosquée pour la prière, avant d’être enterrés au cimetière des martyrs à l’est du camp de réfugiés lors d’un enterrement militaire.

Des responsables de Gaza, dirigé par le Hamas, ont déclaré qu’une première enquête avait révélé que de grandes quantités d’essence avaient été stockées sur le site et avaient apparemment alimenté l’incendie. Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il n’était pas clair comment l’essence s’était enflammée.

Le feu a ravagé l’appartement du dernier étage de l’immeuble, qui abritait la famille Abu Raya.

Mohammed Abu Raya, un porte-parole de la famille, a déclaré à l’Associated Press que la famille élargie s’était réunie pour des célébrations communes – l’anniversaire de l’un des enfants et le retour de l’un des adultes d’un voyage en Égypte.

“Personne n’est sorti vivant”

M. Abu Raya a contesté les affirmations selon lesquelles l’essence stockée aurait alimenté l’incendie. Il a déclaré que les meubles fabriqués à partir de matériaux inflammables étaient plus susceptibles d’avoir accéléré les flammes.

“Le désastre, c’est que personne n’est sorti vivant pour nous dire la vérité sur les choses”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas qu’il s’agissait d’essence stockée.”

Image:

Des Palestiniens se rassemblent devant le bâtiment où s’est déclaré l’incendie meurtrier. Photos : AP



Ceux qui sont morts dans l’incendie appartenaient à trois générations : un couple, leurs cinq fils et une fille, deux belles-filles et 11 petits-enfants, selon M. Abu Raya et Mohammed Jadallah, qui s’étaient mariés dans la famille.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu’il s’agissait d’une tragédie nationale et a décrété une journée de deuil.

Image:

Des policiers du Hamas sécurisent les lieux de l’appartement incendié dans le camp de réfugiés de Jabalia. Photo : AP



Jabalia est l’un des huit camps de réfugiés de Gaza, qui abrite 2,3 millions de personnes et l’une des zones les plus densément peuplées du monde.

Gaza fait face à une crise énergétique paralysante sous la pression d’un blocus israélo-égyptien.

Les gens stockent régulièrement de l’essence et du gaz de cuisine chez eux en prévision de l’hiver, et des incendies de maison ont déjà été déclenchés par des bougies et des fuites de gaz.