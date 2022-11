Un incendie à Dubaï se déclare dans un gratte-ciel près de Burj Khalifa

Dubaï, Émirats Arabes Unis –

Un incendie s’est déclaré tôt lundi matin dans un gratte-ciel de 35 étages à Dubaï, près du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde.

Il n’était pas immédiatement clair s’il y avait des blessés dans l’incendie de l’immeuble, qui avait été éteint au moment où un journaliste de l’Associated Press a atteint le site.

On pouvait voir des marques d’omble noir de l’incendie s’étendre sur le bâtiment qui fait partie d’une série de tours appelées 8 Boulevard Walk by Emaar, le promoteur public de l’émirat.

La police et la défense civile de Dubaï n’ont pas immédiatement reconnu l’incendie. Emaar n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus que le bureau des médias de la ville-État de Dubaï.

Une série d’incendies dans de grands immeubles à Dubaï, parsemée de gratte-ciel, ces dernières années a ravivé les questions sur la sécurité des revêtements et autres matériaux utilisés dans le pays.

Le soir du Nouvel An en 2015, un incendie s’est propagé à l’Address Downtown, l’un des hôtels et résidences les plus haut de gamme de Dubaï, près du Burj Khalifa.