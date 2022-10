Un incendie à Crystal Lake envoie une personne à l’hôpital avec des brûlures ne mettant pas sa vie en danger – Shaw Local

Une personne a été transportée à l’hôpital lundi après qu’un incendie a rendu inhabitable une maison à Crystal Lake, ont indiqué des responsables.

Les pompiers du Crystal Lake Fire Rescue Department sont intervenus un peu avant 17 heures lundi dans une maison du bloc 5000 de Three Oaks Road, les premières équipes étant arrivées dans les six minutes, selon un communiqué de presse lundi. Les quatre occupants de la maison et deux chiens se sont échappés avant l’arrivée des pompiers.

De la fumée venait des avant-toits du toit et du feu a été trouvé dans l’une des chambres, selon le communiqué. Les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie en 30 minutes, aucun d’entre eux n’a été blessé.

L’un des occupants a été emmené à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger après s’être brûlé les doigts en fermant une porte de la maison en s’échappant, indique le communiqué.

Un incendie à Crystal Lake a rendu une maison inhabitable lundi après-midi 24 octobre 2022, ont indiqué des responsables. (Alex Vucha pour Shaw Local)

La maison ne semblait pas avoir de détecteurs de fumée fonctionnels, selon le communiqué.

La maison a été déclarée inhabitable, ayant subi des dommages causés par la chaleur, l’eau et la fumée, indique le communiqué. Les dommages à la maison sont estimés à 45 000 $. La cause de l’incendie est sous enquête.

Le département a été aidé par plusieurs autres, ainsi que par le bureau du shérif du comté de McHenry, indique le communiqué. La Croix-Rouge américaine aide les occupants avec un abri et d’autres besoins.