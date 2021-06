Un incendie à bord d’un cargo a laissé l’écosystème du Sri Lanka en suspens

Les eaux au large de Colombo, la capitale du Sri Lanka, semblent maintenant plus calmes, plus de deux semaines après qu’un porte-conteneurs flamboyant de 610 pieds a illuminé la côte. La majeure partie du X-Press Pearl, un porte-conteneurs de quatre mois battant pavillon singapourien, s’est installé au fond de la mer.

Mais l’océan a déjà commencé à raconter sa propre histoire. Des poissons sans vie s’échouent sur les sables du Sri Lanka, des granulés de plastique logés dans leurs branchies. Ces boulettes ont également recouvert des plages pittoresques, baignées par les vagues. Des tortues et des oiseaux morts ont également été signalés sur la côte, bien que le lien avec le navire soit toujours à l’étude.

Un homme tient un poisson mort avec une bouche remplie de granules de matières premières plastiques du X-Press Pearl sur la plage de Colombo, Sri Lanka, le 31 mai. (Chamila Karunarathne/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Les images satellite publiées la semaine dernière ont montré une eau décolorée près du site de la catastrophe qui, selon certains, indiquait un déversement de pétrole. Le 12 juin, X-Press Feeders, la société propriétaire du navire, a déclaré dans un communiqué qu’un « éclat gris » avait été observé émanant du navire, mais qu’il n’y avait aucun rapport confirmé de pollution par le mazout. Le gouvernement n’a pas officiellement signalé de déversement de pétrole. Un porte-parole de la marine sri-lankaise, qui a enquêté sur le site, a déclaré au Washington Post que « des échantillons sont testés pour déterminer la composition de la nappe ».

L’imagerie satellite radar prise le 8 juin montre des objets brillants et une zone linéaire noire, qui correspond au dernier emplacement connu du X-Press Pearl. (Sentinelle-1/Agence spatiale européenne) Les images satellite prises le 7 juin montrent une décoloration argentée émanant de l’endroit où se trouve le X-Press Pearl. (Planète Labs)

Les experts disent que les effets catastrophiques de la catastrophe commencent seulement à se faire sentir. La cargaison du navire, maintenant en partie au fond de l’océan, contient des produits chimiques toxiques et des articles nocifs qui pourraient dévaster la faune marine du Sri Lanka, ainsi que ses communautés de pêcheurs.

Pour mieux comprendre comment cela s’est produit et l’effet potentiel sur l’environnement et l’économie du Sri Lanka, The Post a cartographié le trajet du navire, a demandé à des experts d’analyser sa cargaison, de géolocaliser des photos et des vidéos des débris sur les côtes du pays et d’acquérir des modèles de l’étendue de sa propagation. L’analyse montre l’impact sur la côte ouest du Sri Lanka et le potentiel de dommages environnementaux supplémentaires qui, selon certains experts, prendront des années à réparer.

La marine sri-lankaise a effectué une inspection en plongée de l’épave du X-Press Pearl le 6 juin. ( Marine du Sri Lanka )

À bord du navire se trouvaient près de 1 500 conteneurs, dont des dizaines contenaient des marchandises dangereuses, notamment de l’acide nitrique, du méthoxyde de sodium et du méthanol. En plus des produits chimiques, les petites pastilles de plastique représentent un danger pour la vie marine.

« C’est très proche d’une catastrophe nucléaire, ce qui s’est passé ici », a déclaré Muditha Katuwawala, coordinatrice des Pearl Protectors, une organisation de bénévoles engagée dans la protection de la vie marine du Sri Lanka. « Ce n’est pas un problème uniquement au Sri Lanka. Dans les semaines à venir, cela va devenir un problème régional.

Le feu

Selon X-Press Feeders, le navire « a signalé de la fumée provenant de la cale à cargaison » près du port de Colombo le 20 mai. Le lendemain, le navire a signalé un incendie sur le pont. Le gouvernement du Sri Lanka a activé des remorqueurs de lutte contre l’incendie et un hélicoptère pour combattre l’incendie. Un jour plus tard, une explosion a été entendue sur le X-Press Pearl. Les images satellite capturées le 22 mai, le jour de l’explosion, montrent le feu et la fumée s’élevant du navire.

Une photo satellite montre le X-Press Pearl en feu au large de la côte ouest du Sri Lanka le 22 mai. (Maxar Technologies)

Le 25 mai, cinq jours après les premiers signes de fumée, une autre explosion a été entendue. L’équipage du X-Press Pearl et une équipe de pompiers qui avaient été amenés à bord ont été évacués. Au 2 juin, Le bateau a commencé à couler, atteignant finalement le fond de l’océan 68 pieds ci-dessous. Mardi, 25 jours après le début de l’incendie, le navire restait en mer, suscitant l’inquiétude des écologistes quant à la possibilité que du pétrole et d’autres produits chimiques dangereux puissent s’écouler dans l’océan.

On ne sait toujours pas ce qui a causé le Feu, mais Andrew Leahy, porte-parole de X-Press Feeders, a déclaré qu’un conteneur d’acide nitrique qui fuit – un composé utilisé pour fabriquer des engrais et du plastique – est « l’un des nombreux aspects de l’incendie qui fait actuellement l’objet d’une enquête. . » La société a déclaré que l’équipage du navire avait demandé aux ports de Hamad, au Qatar, et de Hazira, en Inde, de décharger le conteneur qui fuyait, mais les ports ont rejeté les demandes car ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’experts disponibles pour gérer le conteneur. La poste a contacté les deux ports pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Les dangers

Près de 1 500 conteneurs se trouvaient à bord du navire. Selon X-Press Feeders, 81 d’entre eux contenaient des marchandises dangereuses, dont 25 tonnes d’acide nitrique. La poste a obtenu une copie du manifeste du navire, qui détaille toute la cargaison à bord. Le porte-parole de la société a refusé de commenter le document. La poste a vérifié son contenu en retraçant les numéros de série des conteneurs de fret jusqu’au X-Press Pearl via divers sites Web de compagnies maritimes.

La marine sri-lankaise, dont les plongeurs ont inspecté le site de la catastrophe, a déclaré le 6 juin qu' »aucune anomalie » n’avait été observée dans l’eau. Mais les scientifiques qui se concentrent sur la région craignent que si les produits chimiques s’infiltrent dans l’océan, ils pourraient laisser un écosystème marin délicat en détresse.

« De nombreux produits chimiques réagissent facilement avec l’eau », a déclaré Dureshika Markovich, une biochimiste californienne qui travaille dans un laboratoire qui manipule des produits chimiques toxiques.

Markovich a souligné certains des mélanges les plus préoccupants à bord :

Méthylate de sodium ou méthoxyde de sodium Substance hautement réactive utilisée comme catalyseur pour produire du méthanol. Toxique par inhalation. Lorsqu’il réagit avec l’eau, il produit de l’hydroxyde de sodium, qui est corrosif pour les poissons et modifie le pH de l’eau. Flocons de soude caustique Également connu sous le nom d’hydroxyde de sodium. Utilisé pour fabriquer des détergents et du savon. À des concentrations élevées, il peut être très toxique pour la faune marine. Méthanol Un produit chimique largement utilisé. Il s’évapore rapidement, de sorte que ses effets dans l’eau sont difficiles à comprendre, mais des études ont montré qu’il peut augmenter la prolifération d’algues, ce qui peut à son tour bloquer la lumière du soleil à la surface de l’eau, endommageant ainsi la vie marine. Acide nitrique Ce que beaucoup pensent a causé l’incendie. Lorsqu’il est mélangé à l’air, il peut provoquer des pluies acides. Mais lorsqu’il est mélangé à de l’eau, il produit des nitrates, qui sont une source de nourriture pour les algues, provoquant des proliférations qui détruisent l’équilibre de l’écosystème aquatique. Calcaire Est composé de carbonate de calcium, une substance semblable au sel qui est nocive pour la vie aquatique. Lubrifiants Parce qu’elles ne se mélangent pas à l’eau, ces substances semblables à l’huile peuvent bloquer toutes les ondes du haut de l’eau, privant les poissons d’oxygène. Urée prisée Une forme d’engrais. Contient une teneur élevée en azote, qui est une source de nourriture pour les algues et peut provoquer des efflorescences.

Ajantha Perera, une militante écologiste et scientifique sri-lankaise, a déclaré que tout changement du pH de l’eau pourrait altérer les algues sensibles, ce qui pourrait à son tour tuer des parties du récif de corail qui éloigneraient les poissons de la zone s’il n’y avait plus de source de nourriture pour eux.

« Cela pourrait devenir une région morte », a déclaré Perera. « Parce qu’une fois le récif de corail disparu, la pêche diminuerait également. Nous envisageons donc des années, voire jamais, pour la régénération. »

Bien qu’elles ne soient pas elles-mêmes toxiques, les pastilles de plastique, appelées nurdles, peuvent étrangler les petites créatures marines. Lorsqu’ils sont dispersés sur des plages de sable, ils peuvent faire augmenter la température du sol, affectant l’incubation des œufs de tortues.

« L’événement le plus durable et le plus répandu dans la région est certainement le plastique », a déclaré Charitha Pattiaratchi, professeur à l’Ocean Institute de l’Université d’Australie occidentale. « Ils sont dans l’océan pour toujours », a-t-il ajouté.

Les retombées

Les nurdles ont été enregistrés sur un tronçon d’environ 230 miles le long de la côte ouest du Sri Lanka, selon les données obtenues à partir d’un nurdle tracker géré par l’organisation de recherche et d’éducation sur la conservation marine Oceanswell, qui utilise des données de crowdsourcing pour identifier la propagation des pellets le long des plages du Sri Lanka.

La pollution ne se limite pas aux plages. Un modèle informatique de Pattiaratchi à l’Université d’Australie occidentale montre où les pastilles de plastique se sont le plus probablement propagées et où elles continueront de se propager en fonction des courants océaniques, de la vitesse du vent et des changements de densité océanique. Le Post a recréé un modèle pour montrer l’étendue potentielle des nurdles sur la base des données recueillies auprès de l’équipe de Pattiaratchi.

(Lakruwan Wanniarachchi/AFP/Getty Images) (Chamila Karunarathne/EPA-EFE/REX/Shutterstock) (Chamila Karunarathne/EPA-EFE/REX/Shutterstock) L’une des zones les plus touchées semble être les plages le long de la côte de Negombo. Des images satellites récentes révèlent des piles de pastilles de plastique sur l’océan et entassées le long du rivage, selon une analyse de l’analyste principal de Maxar, Stephen Wood. Des vidéos et des images de la côte montrent les nurdles recouvrant les plages, recouvrant presque entièrement le sable. Le personnel de la marine sri lankaise portait des combinaisons de protection pour éliminer les débris et les granulés des plages. Les nurdles ont eu un impact immédiat, observé sur des poissons morts échoués sur le rivage avec les granulés de plastique dans leurs branchies et leur bouche.

Herman Kumara, chef du Mouvement national de solidarité pour la pêche du Sri Lanka, a déclaré que la catastrophe serait préjudiciable à la fois à la vie marine et aux personnes qui en dépendent, car le gouvernement a interdit à certains pêcheurs de sortir en mer.

« La zone où le navire a brûlé et coulé est une zone d’élevage et d’alimentation de poissons très riche. Immédiatement, les gens hésitent à manger du poisson, il y a donc une énorme menace pour les revenus » des pêcheurs, a-t-il déclaré, ajoutant que l’économie de la pêche dans cette partie du pays pourrait « s’effondrer totalement ».

Mardi, le X-Press Pearl reste dans l’océan, en partie immergé. Leahy, le porte-parole de X-Press Feeders, a déclaré qu’une fois que le navire se serait installé, une évaluation du navire et de la cargaison et une enquête sur l’incendie seraient achevées.

De la fumée s’échappe d’un incendie à bord du navire X-Press Pearl alors qu’il coule alors qu’il est remorqué au large du port de Colombo au Sri Lanka le 2 juin. (Armée de l’air sri lankaise via Reuters)

Les autorités sri lankaises enquêtent et s’efforcent d’atténuer les dommages potentiels. Au 26 mai, l’Autorité de protection de l’environnement marin (MEPA) du pays a signalé que 42 000 sacs de débris avaient été collectés sur 138 plages. Au 10 juin, la MEPA a déclaré avoir collecté 1 075 tonnes de déchets.

Mais le déversement de plastique reste accablant et sans précédent. Pattiaratchi a déclaré qu’il s’agissait probablement du pire déversement de nurdle de l’histoire du Sri Lanka. Au fil du temps, prédit-il, les boulettes continueront de se disperser, arrivant en Indonésie dans environ 60 jours, avant de changer de cap pendant la mousson plus tard dans l’année pour atteindre l’Inde, le Sri Lanka à nouveau, les Maldives et peut-être la Somalie, se terminant en L’île Cocos-Keeling et l’île Christmas dans un à deux ans.

