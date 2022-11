Un incendiaire de Jackson Mississippi déclenche 7 incendies le jour des élections

Pour tous ceux qui pensaient que de telles choses appartenaient au passé, elles ne le sont pas. Ils vivent et respirent l’année de notre seigneur en 2022.

Selon ABCActualités, un homme nommé Devin McLaurin (qui ressemble à un homme blanc pour nous, mais sa race n’a pas été confirmée dans ce rapport) a été arrêté et accusé d’avoir allumé SEPT incendies à divers endroits autour de Jackson, Mississippi, hier le jour des élections. Nous refusons de croire que c’est une coïncidence. Deux des incendies ont eu lieu dans des églises et un a été allumé sur le campus de la Jackson State University sur un terrain d’entraînement de baseball.

L’une de ces églises, l’église luthérienne de l’épiphanie, est l’un des plus anciens lieux de culte noirs de tout l’État, car elle a duré 85 ans. Nous disons que c’est parce qu’au moment où Lloyd Caston, 73 ans, a été alerté de l’incendie et est arrivé sur les lieux, ce près d’un siècle d’histoire était complètement parti en fumée.

“Nous ne pouvions rien faire d’autre que nous asseoir et regarder”, a déclaré Caston. “C’était ça. Il a détruit l’église et tout ce qu’elle contient », a déclaré Caston. L’église a 85 ans et les rénovations à l’intérieur du bâtiment venaient de s’achever en mars.