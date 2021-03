Un tribunal de Toronto a statué qu’un Canadien savait exactement ce qu’il faisait lorsqu’il a percuté une fourgonnette dans des gens terrifiés dans une rue bondée de la ville en 2018, le déclarant coupable de 10 meurtres au premier degré et de 16 tentatives de meurtre.

En prononçant son verdict par vidéo mercredi, la juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Anne Molloy, a seulement qualifié le tueur, Alek Minassian, de «John Doe», affirmant qu’il avait soif de publicité pour ses actions le 23 avril 2018. Il s’était décrit comme un « incel ‘, qui signifie’ célibat involontaire ‘.

« Il savait que la mort serait irréversible, » elle a déclaré en rejetant les arguments de la défense que son autisme signifiait qu’il n’était pas pénalement responsable. «Il savait que leurs familles pleureraient.»

Le procès de cinq semaines s’est concentré presque entièrement sur l’état d’esprit de l’accusé, et les avocats de la défense ont soutenu que son trouble du spectre de l’autisme l’empêchait de comprendre le caractère erroné de ses actes et qu’il ne devrait pas être tenu pénalement responsable de ses actes.

Ces arguments ont été rejetés par le juge, qui a déclaré qu’il avait librement choisi l’option qui était moralement répréhensible, sachant quelles en seraient les conséquences pour lui-même et pour tout le monde.

Le tribunal a appris qu’il avait effectué la réservation de location de la camionnette le 4 avril – une indication, selon les procureurs, de son projet de mener l’attaque ultérieure et d’essayer de tuer le plus grand nombre possible.

Minassian a déclaré aux policiers après son arrestation qu’il était vierge qui n’avait jamais eu de petite amie, a admis avoir utilisé la camionnette comme arme et a déclaré qu’il voulait inspirer d’autres attaques.

«Peu importe qu’il n’ait pas remords ni sympathie avec les victimes », a déclaré Molloy.

Minassian sera automatiquement condamné à une peine minimale de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins 25 ans.

