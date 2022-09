Un important salon funéraire juif condamné à rembourser les frais prélevés sur les dons commémoratifs

Le 18 mai aurait dû être le 20e anniversaire du fils de Raziel Zisman.

Au lieu de cela, Zisman s’est retrouvé à déposer une plainte auprès de la Bereavement Authority of Ontario (BAO) sur la façon dont la Benjamin’s Park Memorial Chapel – une importante maison funéraire juive de Toronto – gérait les dons commémoratifs faits au nom de son fils.

“Au lieu de nous concentrer sur le deuil et la guérison, nous devons revivre, chaque fois que nous traitons de cela, des moments très, très douloureux”, a déclaré Zisman à CBC Toronto.

Après la mort de son fils de 19 ans, Liam Jacob Zisman, en janvier 2022, Zisman a signé un accord avec Benjamin’s pour organiser un service funèbre et collecter des dons commémoratifs au nom de la famille avant de distribuer l’argent à des œuvres caritatives.

Son problème est que le salon funéraire ne lui a pas parlé de frais administratifs de 10% prélevés sur chaque don versé à sa fondation caritative, et son refus de lui laisser voir un compte rendu de l’argent qui a été collecté.

“J’ai le droit de recevoir des comptes”, a déclaré Zisman. “A ce jour, ces fonds, à ma connaissance, sont toujours sur leur compte bancaire.”

L’autorité du deuil pèse

Bien que le montant des frais ait été inclus dans un contrat qu’il a signé, Zisman dit qu’il ne lui a pas été communiqué clairement – quelque chose que le BAO a finalement accepté après avoir déposé sa plainte officielle.

Après enquête, le BAO a demandé à Benjamin’s de faire davantage pour informer ses clients potentiels des frais de 10 % et de rembourser les frais perçus par sa fondation caritative au cours des six dernières années aux organismes de bienfaisance qui les auraient reçus.

Benjamin’s a accepté de mettre à jour son site Web et de recycler le personnel afin que le montant prélevé par la fondation soit communiqué plus clairement, mais demande maintenant un contrôle judiciaire de l’ordonnance du BAO lui demandant de rembourser des années de frais.

Il a également promis de suspendre temporairement la pratique consistant à facturer les frais administratifs de 10% “en attendant l’appel des décisions du BAO”, selon un communiqué du directeur général Michael Benjamin.

David Brazeau de la Bereavement Authority of Ontario (BAO) dit que son organisation a enquêté sur cinq plaintes contre Benjamin depuis 2016. (Soumis par David Brazeau)

Cette pause “est une bonne nouvelle pour les familles en deuil”, a déclaré David Brazeau, responsable des communications de BAO.

Quant aux remboursements, c’est “toujours en suspens à cause de la contestation du salon funéraire de Benjamin”, a déclaré Brazeau.

“Et cela ira à la Cour supérieure de justice.”

Zisman a également déposé une plainte contre Benjamin’s, mais dit qu’il s’attend à ce qu’il faudra au moins un an avant de passer à l’étape suivante.

Dans les « directives de l’industrie » ?

Dans une déclaration à CBC Toronto, Michael Benjamin a regretté qu'”un petit différend soit devenu une longue bataille juridique” avec la famille Zisman.

Il a également écrit que la raison de la contestation de la récente décision du BAO est que « la fondation ne relève clairement et sans équivoque de la compétence du BAO et est déjà largement et rigoureusement réglementée en vertu des lois et règlements canadiens en vigueur ainsi que de la [Canada Revenue Agency].”

Enfin, il a écrit que la pratique consistant à prélever des frais de 10% s’inscrivait “bien dans les directives de l’industrie” pour les organisations à but non lucratif et ne couvrait en fait qu’environ un quart des coûts de fonctionnement de la fondation caritative de Benjamin.

Cela contraste avec ce que Brazeau dit avoir vu dans l’industrie funéraire au sens large.

“La plupart des salons funéraires facturent soit un pour cent, soit un pourcentage très faible, soit rien du tout pour simplement accepter des dons de bienfaisance”, a-t-il déclaré.

“Il est très inhabituel pour nous de voir une charge de 10%.”

Autres plaintes concernant les frais

La plainte de Zisman n’est pas la première fois que Benjamin fait l’objet d’une enquête par BAO, qui affirme avoir examiné cinq plaintes contre le salon funéraire depuis sa création en 2016.

Un communiqué de presse en ligne décrit une série de décisions prises en 2020 et 2021 dans lesquelles Benjamin a été condamné à rembourser près de 260 personnes pour avoir facturé des frais supplémentaires, y compris des « frais de soins spéciaux » pendant la pandémie même si le décès n’était pas COVID- 19 liés.

“Benjamin a réglé cela avec nous en avril de cette année. Et ils ont remboursé près de 76 000 $ de ces frais”, a déclaré Brazeau.

Quant à Zisman, il attend toujours de recevoir l’argent récolté à la mémoire de son fils, que Benjamin dit être obligé de conserver jusqu’à ce qu’il y ait une résolution légale.

Liam Zisman, qui était majeur en géosciences environnementales à l’Université Brock et ancien stagiaire au Northern Miner, une revue spécialisée dans le secteur minier, était également un survivant du cancer.

L’argent donné en son nom était destiné à Chai Lifeline et Camp Quality, qui organisent des camps et offrent un soutien aux enfants atteints de cancer.

“Liam a participé à ces camps et en a énormément profité. Il était impliqué et très aimé”, a déclaré Zisman.

“Les fonds donnés en janvier … auraient dû être dispersés pour parrainer des enfants qui bénéficieraient de ces camps cet été. Et nous voici en septembre. Ce n’est pas bien.”

Début octobre, L’Université Brock s’apprête à organiser un forum sur le développement durable des ressources à la mémoire de Liam, dans le cadre d’une initiative plus large de son père pour “attirer, inspirer et motiver les jeunes” à s’impliquer dans le secteur.