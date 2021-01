JERUSALEM (AP) – Un important groupe israélien de défense des droits humains a commencé à décrire Israël et son contrôle sur les territoires palestiniens comme un régime unique d ‘«apartheid», en utilisant un terme explosif que les dirigeants du pays et leurs partisans rejettent avec véhémence.

Dans un rapport publié mardi, B’Tselem dit que si les Palestiniens vivent sous différentes formes de contrôle israélien en Cisjordanie occupée, ont bloqué Gaza, annexé Jérusalem-Est et en Israël même, ils ont moins de droits que les Juifs dans toute la zone entre la Méditerranée. Mer et le Jourdain.

« L’un des points clés de notre analyse est qu’il s’agit d’une zone géopolitique unique dirigée par un gouvernement », a déclaré le directeur du B’Tselem Hagai El-Ad. « Ce n’est pas la démocratie plus l’occupation. C’est l’apartheid entre le fleuve et la mer. . »

Le fait qu’une organisation israélienne respectée adopte un terme longtemps considéré comme tabou même par de nombreux critiques d’Israël indique un changement plus large dans le débat alors que son occupation d’un demi-siècle de terres gagnées par la guerre s’éternise et que les espoirs d’une solution à deux États s’estompent.

Peter Beinart, un éminent critique juif-américain d’Israël, a provoqué un émoi similaire l’année dernière lorsqu’il s’est prononcé en faveur d’un seul État binational avec des droits égaux pour les juifs et les Palestiniens. B’Tselem ne prend pas position sur la question de savoir s’il doit y avoir un ou deux états.

Israël s’est longtemps présenté comme une démocratie florissante dans laquelle les citoyens palestiniens, qui représentent environ 20% de sa population de 9,2 millions d’habitants, ont des droits égaux. Israël s’est emparé de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza lors de la guerre de 1967 – des terres qui abritent près de 5 millions de Palestiniens et que les Palestiniens veulent pour un futur État.

Israël a retiré ses troupes et ses colons de Gaza en 2005 mais a imposé un blocus après que le groupe militant du Hamas y ait pris le pouvoir deux ans plus tard. Il considère le territoire «disputé» de Cisjordanie dont le sort devrait être déterminé dans les pourparlers de paix. Israël a annexé Jérusalem-Est en 1967 dans une démarche non reconnue internationalement et considère la ville entière comme sa capitale unifiée. La plupart des Palestiniens de Jérusalem-Est sont des «résidents» israéliens, mais pas des citoyens ayant le droit de vote.

B’Tselem soutient qu’en divisant les territoires et en utilisant différents moyens de contrôle, Israël masque la réalité sous-jacente – qu’environ 7 millions de Juifs et 7 millions de Palestiniens vivent sous un système unique avec des droits extrêmement inégaux.

« Nous ne disons pas que le degré de discrimination qu’un Palestinien doit endurer est le même si l’on est citoyen de l’Etat d’Israël ou si l’on est assiégé à Gaza », a déclaré El-Ad. « Le fait est qu’il n’y a pas ‘pas un seul centimètre carré entre le fleuve et la mer où un Palestinien et un Juif sont égaux.

Les critiques les plus sévères d’Israël utilisent le terme «apartheid» depuis des décennies, évoquant le système de domination blanche et de ségrégation raciale en Afrique du Sud qui a pris fin en 1994. La Cour pénale internationale définit l’apartheid comme un «régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques par un groupe racial. »

«Il n’ya pas de pays au monde plus clair dans sa politique d’apartheid qu’Israël», a déclaré Nabil Shaath, conseiller principal du président palestinien Mahmoud Abbas. «C’est un État fondé sur des décisions racistes visant à confisquer des terres, à expulser les peuples autochtones, à démolir des maisons et à établir des colonies.»

Ces dernières années, alors qu’Israël renforçait encore sa domination sur la Cisjordanie, les écrivains israéliens, les anciens généraux désabusés et les politiciens opposés à son gouvernement de droite ont de plus en plus adopté le terme.

Mais jusqu’à présent, B’Tselem, créée en 1989, ne l’avait utilisée que dans des contextes spécifiques.

Israël rejette catégoriquement ce terme, affirmant que les restrictions qu’il impose à Gaza et en Cisjordanie sont des mesures temporaires nécessaires à la sécurité. La plupart des Palestiniens de Cisjordanie vivent dans des zones gouvernées par l’Autorité palestinienne, mais ces zones sont entourées de points de contrôle israéliens et les soldats israéliens peuvent entrer à tout moment. Israël a le contrôle total de 60% de la Cisjordanie.

Itay Milner, un porte-parole du consulat général d’Israël à New York, a rejeté le rapport B’Tselem comme «un autre outil pour eux de promouvoir leur programme politique», qui, selon lui, était basé sur une «vision idéologique déformée». Il a souligné que les citoyens arabes d’Israël sont représentés dans tout le gouvernement, y compris le corps diplomatique.

Eugene Kontorovich, directeur du droit international au Kohelet Policy Forum basé à Jérusalem, affirme que le fait que les Palestiniens aient leur propre gouvernement rend toute discussion sur l’apartheid «inapplicable», qualifiant le rapport B’Tselem de «terriblement faible, malhonnête et trompeur».

Les dirigeants palestiniens ont accepté les divisions territoriales actuelles dans les accords d’Oslo dans les années 1990, et l’Autorité palestinienne est reconnue comme un État par des dizaines de nations. Cela, dit Kontorovich, est loin des territoires désignés pour les Sud-Africains noirs sous l’apartheid – connus sous le nom de bantoustans – auxquels de nombreux Palestiniens comparent les zones régies par l’AP.

Kontorovich a déclaré que l’utilisation du mot «apartheid» visait plutôt à diaboliser Israël d’une manière qui «résonne avec les sensibilités raciales et les débats en Amérique et en Occident».

Alon Pinkas, un ancien consul général israélien à New York, rejette le terme. «Occupation, oui. Apartheid, absolument pas.

Mais il a reconnu que les détracteurs d’Israël qui s’étaient abstenus d’utiliser le terme, ou qui l’avaient utilisé et avaient été attaqués, «diront désormais commodément: ‘Hé, vous savez, les Israéliens le disent eux-mêmes.

Le rabbin Rick Jacobs, chef de l’Union pour le judaïsme réformé, qui estime sa portée à plus de 1,5 million de personnes dans 850 congrégations à travers l’Amérique du Nord, affirme que la situation en Cisjordanie et à Gaza est un «fléau moral» et une «occupation». mais pas l’apartheid.

« Ce qui va de pair avec le fait de dire que, à beaucoup dans la communauté internationale, c’est qu’Israël n’a donc pas le droit d’exister », a-t-il dit. « Si l’accusation est l’apartheid, ce n’est pas simplement une critique forte, c’est une critique existentielle. »

El-Ad souligne deux développements récents qui ont modifié la pensée de B’Tselem.

La première était une loi controversée adoptée en 2018 qui définit Israël comme «l’État-nation du peuple juif». Les critiques disent qu’elle a rétrogradé la minorité palestinienne d’Israël à la citoyenneté de seconde classe et officialisé la discrimination généralisée à laquelle elle est confrontée depuis la fondation d’Israël en 1948. Les partisans disent qu’il a simplement reconnu le caractère juif d’Israël et que des lois similaires peuvent être trouvées dans de nombreux pays occidentaux.

Le deuxième a été l’annonce par Israël en 2019 de son intention d’annexer jusqu’à un tiers de la Cisjordanie occupée, y compris toutes ses colonies juives, qui abritent près de 500000 Israéliens. Ces plans ont été mis en attente dans le cadre d’un accord de normalisation conclu avec les Émirats arabes unis l’année dernière, mais Israël a déclaré que la pause n’était que temporaire.

B’Tselem et d’autres groupes de défense des droits affirment que les frontières séparant Israël et la Cisjordanie ont disparu depuis longtemps – du moins pour les colons israéliens, qui peuvent librement voyager dans les deux sens, tandis que leurs voisins palestiniens ont besoin de permis pour entrer en Israël.

Il n’y a pas eu de pourparlers de paix de fond depuis plus d’une décennie. L’occupation, dont les critiques ont longtemps averti qu’elle n’était pas viable, dure depuis 53 ans.

« Cinquante ans et plus, ce n’est pas suffisant pour comprendre la permanence du contrôle israélien sur les territoires occupés? », A déclaré El-Ad. « Nous pensons que les gens doivent se réveiller à la réalité et cesser de parler à l’avenir de quelque chose qui s’est déjà produit. . «