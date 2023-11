Un implant rachidien permet à un patient atteint de Parkinson de marcher des kilomètres

Un patient atteint de Parkinson peut désormais marcher 6 km (3,7 miles) grâce à un implant ciblant la moelle épinière. Le gardien rapports que l’homme – « Marc », 62 ans, originaire de Bordeaux, France – a développé de graves déficiences de mobilité dues à une maladie dégénérative. “Je ne pouvais pratiquement plus marcher sans tomber fréquemment, plusieurs fois par jour”, a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant cette avancée. “Dans certaines situations, comme entrer dans un ascenseur, je piétinais sur place, comme si j’étais figé là, pourrait-on dire.” Le port de l’implant rachidien lui permet de marcher « presque normalement » alors que l’équipe de recherche envisage un essai clinique complet.

Marc a subi une « intervention neurochirurgicale de précision » il y a deux ans à CHU de Lausanne (CHUV), qui a contribué à faciliter la recherche. L’opération l’a équipé d’un champ d’électrodes placé contre sa moelle épinière et d’un générateur d’impulsions électriques sous la peau de son abdomen. Bien que les traitements conventionnels de la maladie de Parkinson ciblent souvent les régions du cerveau affectées par la perte de neurones producteurs de dopamine, cette approche se concentre plutôt sur la zone vertébrale associée à l’activation des muscles des jambes pour la marche.

La procédure a utilisé une carte personnalisée de la moelle épinière de Marc, identifiant les emplacements spécifiques signalant les mouvements des jambes. Il porte un capteur de mouvement sur chaque jambe qui indique à l’implant qu’il essaie de marcher ; il s’allume ensuite et envoie des impulsions électriques aux neurones spinaux ciblés, s’adaptant à son mouvement en temps réel.

GABRIEL MONNET via Getty Images

«En réponse à une stimulation précise de la moelle épinière lombaire, j’ai observé pour la première fois des améliorations remarquables des déficits de marche dus à la maladie de Parkinson», a déclaré la directrice du projet Jocelyne Bloch, professeur et neurochirurgienne au CHUV Lausanne. séminaire en ligne discuter du succès du patient. « Je crois sincèrement que ces résultats ouvrent des perspectives réalistes pour développer un traitement. »

Le patient affirme qu’il pouvait marcher pratiquement normalement grâce à la stimulation après plusieurs semaines de rééducation. Il le porte désormais environ huit heures par jour, ne l’éteignant que lorsqu’il dort ou s’allonge pendant un moment. “J’allume la stimulation le matin et je l’éteins le soir”, a-t-il déclaré. « Cela me permet de mieux marcher et de me stabiliser. En ce moment, je n’ai même plus peur des escaliers. Chaque dimanche, je vais au lac et je marche environ 6 kilomètres. C’est incroyable.”

Les chercheurs préviennent qu’il existe encore un vaste gouffre entre adapter l’approche à une seule personne et l’optimiser pour une utilisation à grande échelle. Les co-responsables Grégoire Courtine et Bloch travaillent sur une version commerciale de la neuroprothèse en collaboration avec En avant médical. « Notre ambition est de fournir un accès général à cette technologie innovante pour améliorer de manière significative la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson, partout dans le monde », ont-ils déclaré.

Michael J. Fox (à droite) avec Sting. (Fondation Michael J. Fox)

Entre-temps, la recherche sur six nouveaux patients se poursuivra en 2024. L’équipe affirme qu’un « don généreux » de 1 million de dollars du Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson finance les travaux à venir. En 2021, l’organisation de l’acteur a annoncé avoir contribué plus de 1,5 milliard de dollars pour la recherche sur la maladie de Parkinson.