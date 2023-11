Un implant rachidien aide un homme atteint d’une forme grave de la maladie de Parkinson à marcher à nouveau facilement

Vers la trentaine, Marc Gauthier a remarqué une raideur rampante dans ses muscles. Sa main tremblait en essayant de rester stable. Il avait du mal à maintenir son équilibre en marchant.

Puis il a commencé à se figer sur place. Lorsqu’il se promenait dans les rues étroites pour faire des courses, ses muscles semblaient soudainement se déconnecter de son cerveau. Il ne pouvait pas passer à l’étape suivante.

Gauthier est atteint de la maladie de Parkinson. Ce trouble cérébral débilitant détruit progressivement un type de cellule cérébrale liée à la planification du mouvement. Depuis les années 1980, les scientifiques ont exploré plusieurs traitements : la transplantation de cellules souches pour remplacer les cellules cérébrales mourantes, l’utilisation de médicaments pour contrecarrer les symptômes et la stimulation cérébrale profonde – l’utilisation d’un implant cérébral électrique pour zapper directement les régions du cerveau qui coordonnent les mouvements.

Bien que bénéfiques pour de nombreuses personnes, ces traitements n’ont pas complètement aidé Gauthier. Même avec un appareil de stimulation cérébrale profonde et des médicaments, il avait du mal à marcher sans se figer sur place.

En 2021, il s’inscrit à un essai hautement expérimental. Il a eu un petit implant inséré dans sa moelle épinière pour activer directement les nerfs reliant sa moelle épinière et les muscles de ses jambes. Bien que largement testée sur des primates non humains présentant des symptômes ressemblant à ceux de la maladie de Parkinson, la thérapie n’avait jamais été essayée chez l’homme auparavant.

Une fois que Gauthier s’est adapté à l’implant, il a découvert qu’il pouvait se promener sur les rives du lac Léman en Suisse sans aucune aide après trois décennies de vie avec la maladie.

“Je peux maintenant marcher avec beaucoup plus de confiance”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Deux ans après l’implantation, « je n’ai même plus peur des escaliers ».

Le succès de Gauthier suggère une nouvelle façon de s’attaquer aux troubles du mouvement d’origine cérébrale. L’implant imite les signaux naturels que le cerveau envoie aux muscles pour contrôler la marche, annulant ainsi ses signaux biologiques défectueux.

“Il n’existe aucun traitement pour traiter les graves problèmes de marche qui surviennent à un stade ultérieur de la maladie de Parkinson. C’est donc impressionnant de le voir marcher”, dit l’auteure de l’étude, la Dre Jocelyne Bloch, à Nature.

L’œuvre est un « tour de force impressionnant » dit Drs. Aviv Mizrahi-Kliger et Karunesh Ganguly de l’Université de Californie à San Francisco, qui n’ont pas participé à l’étude.

Une vieille énigme

Il est facile de prendre notre mouvement pour acquis. Traverser une flaque d’eau semble banal. Mais pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, c’est un défi de taille.

Nous ne comprenons pas encore pleinement ce qui déclenche la maladie. Un certain nombre de gènes ont été impliqués. Ce qui est clair, c’est que le trouble prive lentement une personne de la capacité de bouger ses muscles à mesure que les neurones associés sont endommagés. Ces cellules pompent de la dopamine, une substance chimique du cerveau qui est souvent liée à des signaux de « bonheur » inattendus, comme après un repas étonnamment bon. Cependant, la dopamine a un deuxième rôle : elle contrôle la circulation des mouvements musculaires.

Ces signaux s’effondrent dans la maladie de Parkinson.

Une façon de traiter la maladie de Parkinson consiste à augmenter les niveaux de dopamine avec un médicament appelé lévodopa. La stimulation cérébrale profonde en est une autre. Ici, les chercheurs insèrent une sonde électrique profondément dans le cerveau (d’où son nom) pour activer les circuits neuronaux qui libèrent de la dopamine. Bien qu’efficace, la procédure endommage les tissus cérébraux environnants, provoquant souvent une inflammation et des cicatrices.

La nouvelle étude a complètement évité le cerveau.

Trouver des points chauds

Depuis plus d’une décennie, le Dr Grégoire Courtine de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en collaboration avec NeuroRestaurationa essayé de reconnecter l’esprit aux muscles.

L’équipe de Courtine a précédemment conçu un implant qui aidait les personnes souffrant de lésions médullaires à marcher avec un minimum d’entraînement. Notre cerveau contrôle les muscles via la moelle épinière. Si cette autoroute est endommagée, les muscles ne répondent plus aux commandes neuronales. S’appuyant sur leurs travaux antérieurs, l’équipe a cherché à développer un implant similaire pour la maladie de Parkinson.

Mais de nombreux mystères demeurent : où doivent aller les électrodes ? Quel niveau de simulation électrique est nécessaire pour activer les circuits neuronaux ? Et les muscles vont-ils répondre à ces signaux artificiels ?

En utilisant des données provenant de singes et d’humains, en bonne santé et atteints de la maladie de Parkinson (ou de symptômes de type Parkinson dans le cas des singes), l’équipe a formé un implant rachidien pour détecter les démarches et les mouvements inhabituels courants dans la maladie. Cet implant pourrait alors également stimuler la moelle épinière pour rétablir des habitudes de marche saines.

L’implant est petit mais puissant. Composé de deux réseaux de huit électrodes, il utilise divers modèles de stimulation électrique pour imiter les subtilités d’une commande neuronale naturelle. L’implant est placé dans la moelle épinière autour du bas du dos, plus bas que les dispositifs antérieurs. Ce placement plus bas engage mieux les muscles du dos et des jambes essentiels au maintien de l’équilibre et à la marche.

Chez les singes chimiquement induits à présenter les symptômes de la maladie de Parkinson, le stimulateur a restauré certains aspects de leur démarche et de leur équilibre. Les singes pouvaient se déplacer à des vitesses similaires à celles de leurs pairs en bonne santé et avaient une meilleure posture que ceux non traités. Plus important encore, l’implant les a empêchés de tomber lorsqu’ils étaient confrontés à des obstacles, un problème pour les patients atteints de la maladie de Parkinson avancée.

Un pas en avant

Ces résultats encourageants ont amené Gauthier à se porter volontaire en tant que premier participant humain à un essai en cours visant à tester la stimulation de la moelle épinière chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Gauthier a été diagnostiqué pour la première fois à l’âge de 36 ans. Huit ans plus tard, on lui a implanté des électrodes de stimulation cérébrale profonde et il prenait du lévodopa. Malgré cela, ses mouvements étaient lents et rigides, et il trébuchait ou tombait souvent.

Pour personnaliser son implant, l’équipe a capturé des heures de vidéo de ses habitudes de marche. Ils ont ensuite construit un modèle de ses muscles, de son squelette et de plusieurs articulations, comme les hanches et les genoux. À l’aide du modèle, ils ont formé un logiciel pour compenser tout dysfonctionnement, lui permettant de déchiffrer l’intention de l’utilisateur et de la traduire en décharges électriques dans la moelle épinière pour soutenir le mouvement.

Avec l’implant de moelle épinière actif, la démarche de Gauthier était beaucoup plus proche de celle d’une personne en bonne santé que de celle d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Bien que la plupart de ses traitements antérieurs aient pu contrôler les symptômes, il a finalement pu marcher facilement le long d’une route au bord de la plage.

Ces résultats, bien que prometteurs, proviennent d’une seule personne. L’équipe souhaite étendre le traitement à six autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson l’année prochaine. De plus, pour l’instant, le stimulateur spinal ne remplace pas la stimulation cérébrale profonde. Au cours du procès, Gauthier s’est fait poser un implant cérébral profond. Cependant, l’ajout d’une stimulation de la moelle épinière réduisait ses risques de geler et de tomber.

La maladie de Parkinson reste une énigme. La maladie varie selon les personnes et évolue avec le temps. Certains développent très tôt des symptômes de démarche et de motricité ; d’autres présentent des symptômes bien plus tard. “C’est pourquoi les chercheurs doivent tester l’implant sur autant de personnes que possible”, a déclaré l’auteur de l’étude, Eduardo Martín Moraud. dit El Pais.

Des essais plus vastes sont nécessaires avant d’amener le traitement au des centaines de milliers de personnes atteint de la maladie de Parkinson aux États-Unis. Mais pour l’instant, un homme a retrouvé la vie. «Ma vie quotidienne s’est profondément améliorée», a déclaré Gauthier.

Crédit image : CHUV Weber Gilles