Un implant expérimental rétablit la capacité de marche d’un patient atteint de Parkinson, selon des chercheurs

Un nouveau ciblage implantaire la maladie de Parkinson a restauré la capacité de marcher d’un homme après 25 ans de maladie, selon une étude publiée dans la revue Médecine naturelle le lundi.

Marc Gauthier, 63 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à l’âge de 36 ans et a connu une diminution de son fonctionnement locomoteur à mesure que la maladie progressait. Grâce à l’appareil expérimental implanté chirurgicalement, il est désormais capable de marcher plus de trois miles sans s’arrêter, selon l’étude.

“Monter dans un ascenseur… semble simple. Pour moi, avant, c’était impossible”, a déclaré Gauthier dans un communiqué. entretien avec NeuroRestauration, un centre suisse de recherche et de traitement qui œuvre à la restauration des fonctions neurologiques. “Je patinais, j’avais froid. Maintenant… je n’ai plus de problème”, a-t-il ajouté.

La maladie de Parkinson est un trouble cérébral qui entraîne dégénérescence du système nerveux. Environ 90 % des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé souffrent de ce que l’étude appelle des « déficits locomoteurs », qui ont un impact sur la capacité de marcher librement. Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède connu contre la maladie de Parkinson, elle devient de plus en plus traitable.

L’implant péridural, développé par l’EPF, l’hôpital universitaire de Lausanne et NeuroRestore, se trouve dans la région inférieure de la moelle épinière et envoie des signaux aux jambes via le cerveau. Lorsque l’implant stimule ces nerfs, il « atténue l’asymétrie et favorise des pas plus longs, améliore l’équilibre et réduit le gel de la démarche », permettant aux muscles des jambes de bouger plus confortablement, selon l’étude.

Dans le cas de Gauthier, un petit générateur intégré dans sa peau abdominale alimentait directement l’implant. Suite à l’implantation, des séances de rééducation ont été réalisées deux à trois fois par semaine pendant trois mois.

Les chercheurs restent prudents quant aux perspectives d’avenir de cette thérapie. “Il ne s’agit que d’un seul participant”, a déclaré Grégoire Courtine, directeur de NeuroRestore et lui-même neuroscientifique.

“Nous ne savons pas si tous les individus atteints de la maladie de Parkinson répondront au traitement”, a déclaré Courtine, ajoutant que l’équipe est “engagée” à développer la technologie et à la tester sur six patients supplémentaires dans un avenir proche.

