Un implant de haute technologie aide un homme paralysé à marcher plus naturellement

« Nous avons pu calibrer les premiers modèles en quelques minutes, ce qui a permis à Gert-Jan de contrôler la flexion de ses hanches. Et après plusieurs minutes d’entraînement, il a pu marcher naturellement en utilisant le système », a déclaré le chercheur principal Henri Lorach, professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

À l’aide d’un casque et d’un déambulateur spéciaux, Oskam peut faire des pas plus naturels lorsque l’implant cérébral capte les signaux de mouvement et les transmet ensuite au stimulateur de la colonne vertébrale.

« Ce n’était pas tout à fait naturel. La stimulation avant me contrôlait, et maintenant je contrôle la stimulation par mes pensées », a expliqué Oskam.

Oskam avait déjà un stimulateur de la colonne vertébrale implanté dans son dos, en raison de sa participation à des études antérieures. Cela lui permettait de bouger, mais ses mouvements étaient robotiques et raides.

Mouvement plus naturel

« Nous avons pu non seulement décoder des mouvements simples, mais aussi des mouvements de la hanche, du genou et de la cheville », a ajouté Lorach. « Et avec cette stratégie, nous avons vraiment fourni un contrôle volontaire de la stimulation de la moelle épinière au participant. »

Parce qu’Oskam peut contrôler autant de paramètres de mouvement des jambes – et recevoir des commentaires au fur et à mesure qu’il bouge – il peut marcher sur toutes sortes de terrains différents, a déclaré Courtine. Il peut monter des marches, progresser sur des rampes, s’arrêter et repartir à sa guise.

L’interface cerveau-colonne vertébrale a également semblé accélérer le rétablissement d’Oskam. Après 40 séances de neuroréhabilitation, sa capacité à marcher s’est considérablement améliorée – il peut se déplacer de manière autonome dans sa maison, entrer et sortir d’une voiture ou prendre un verre avec des amis debout dans un bar, ont rapporté les chercheurs.

« Sans stimulation maintenant, je peux aussi marcher », a déclaré Oskam. « Je pense que cela en dit long. J’ai retrouvé assez de force et de mouvement pour faire des pas.

Il a déjà été démontré que la stimulation vertébrale peut déclencher la croissance de nouvelles connexions nerveuses, a noté Courtine.