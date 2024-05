Un implant crânien transparent permet une imagerie cérébrale avancée

Résumé: Les chercheurs ont développé un implant crânien transparent permettant une imagerie cérébrale haute résolution avec échographie fonctionnelle (fUSI). Cette méthode innovante permet une surveillance précise de l’activité cérébrale sans chirurgie invasive, offrant ainsi des avantages potentiels aux patients souffrant de troubles neurologiques. L’étude met en valeur de nouvelles possibilités pour la recherche et le traitement du cerveau.

Innovation : L'implant crânien transparent permet une imagerie cérébrale haute résolution avec fUSI.

Non invasif : Permet une surveillance précise du cerveau sans chirurgie invasive.

Large potentiel: Pourrait bénéficier aux patients souffrant de maladies neurologiques et améliorer la recherche sur le cerveau.

Source: USC

Dans la première étude de ce type, des chercheurs de la Keck School of Medicine de l’USC et du California Institute of Technology (Caltech) ont conçu et implanté une fenêtre transparente dans le crâne d’un patient, puis ont utilisé l’imagerie par ultrasons fonctionnelle (fUSI) pour collecter des données élevées. -données d’imagerie cérébrale de résolution à travers la fenêtre.

Leurs résultats préliminaires suggèrent que cette approche sensible et non invasive pourrait ouvrir de nouvelles voies pour la surveillance des patients et la recherche clinique, ainsi que pour des études plus larges sur le fonctionnement du cerveau.

« C’est la première fois que quelqu’un applique l’imagerie échographique fonctionnelle par le biais d’un remplacement du crâne chez un humain éveillé et comportemental effectuant une tâche », a déclaré Charles Liu, MD, PhD, professeur de chirurgie neurologique clinique, d’urologie et de chirurgie à la Keck School of. Médecine et directeur du USC Neurorestoration Center.

Un implant crânien expérimental transparent pourrait permettre une imagerie échographique fonctionnelle du cerveau chez les patients souffrant de blessures graves à la tête. Crédit : Todd Patterson

« La capacité d’extraire ce type d’informations de manière non invasive à travers une fenêtre est assez importante, d’autant plus que de nombreux patients nécessitant une réparation du crâne ont ou développeront des handicaps neurologiques. De plus, des « fenêtres » peuvent être implantées chirurgicalement chez des patients dont le crâne est intact si les informations fonctionnelles peuvent faciliter le diagnostic et le traitement. »

Le participant à la recherche, Jared Hager, 39 ans, a subi un traumatisme crânien (TCC) suite à un accident de skateboard en 2019. Lors d’une intervention chirurgicale d’urgence, la moitié du crâne de Hager a été retirée pour soulager la pression sur son cerveau, laissant une partie de son cerveau couverte. uniquement avec la peau et le tissu conjonctif. À cause de la pandémie, il a dû attendre plus de deux ans pour que son crâne soit restauré avec une prothèse.

Pendant ce temps, Hager s’est porté volontaire pour des recherches antérieures menées par Liu, Jonathan Russin, MD, directeur chirurgical associé du USC Neurorestoration Center, et une autre équipe de Caltech sur un nouveau type d’imagerie cérébrale appelé fPACT. La technique expérimentale avait été réalisée sur des tissus mous, mais n’a pu être testée que sur le cerveau de patients comme Hager à qui il manquait une partie du crâne.

Lorsque le moment est venu d’implanter la prothèse, Hager s’est de nouveau porté volontaire pour faire équipe avec Liu et ses collègues, qui ont conçu un implant crânien personnalisé pour étudier l’utilité de la fUSI (qui ne peut pas être réalisée à travers le crâne ou un implant traditionnel) tout en réparant la blessure de Hager. .

Avant la chirurgie reconstructive, l’équipe de recherche a testé et optimisé les paramètres fUSI pour l’imagerie cérébrale, en utilisant à la fois un fantôme (un dispositif scientifique conçu pour tester les équipements d’imagerie médicale) et des modèles animaux.

Ils ont ensuite collecté des données fUSI auprès de Hager pendant qu’il effectuait plusieurs tâches, à la fois avant son opération et après l’installation de l’implant transparent, constatant que la fenêtre offrait un moyen efficace de mesurer l’activité cérébrale.

La recherche, financée en partie par les National Institutes of Health, vient d’être publiée dans la revue Médecine translationnelle scientifique.

L’imagerie cérébrale fonctionnelle, qui collecte des données sur l’activité cérébrale en mesurant les modifications du flux sanguin ou des impulsions électriques, peut offrir des informations clés sur le fonctionnement du cerveau, tant chez les personnes en bonne santé que chez celles souffrant de troubles neurologiques.

Mais les méthodes actuelles, telles que l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et l’électroencéphalographie intracrânienne (EEG), laissent de nombreuses questions sans réponse. Les défis incluent une faible résolution, un manque de portabilité ou la nécessité d’une chirurgie cérébrale invasive. fUSI pourrait éventuellement offrir une alternative sensible et précise.

« Si nous pouvons extraire des informations fonctionnelles grâce à l’implant crânien d’un patient, cela pourrait nous permettre de fournir un traitement de manière plus sûre et plus proactive », y compris aux patients atteints de traumatisme crânien qui souffrent d’épilepsie, de démence ou de problèmes psychiatriques, a déclaré Liu.

Une nouvelle frontière pour l’imagerie cérébrale

Comme fondement de la présente étude, Liu a collaboré pendant des années avec Mikhail Shapiro, PhD et Richard Andersen, PhD, de Caltech, pour développer des séquences ultrasonores spécialisées capables de mesurer la fonction cérébrale, ainsi que pour optimiser la technologie d’interface cerveau-ordinateur, qui transcrit les signaux du cerveau pour faire fonctionner un appareil externe.

Une fois ces pièces en place, Liu et ses collègues ont testé plusieurs implants crâniens transparents sur des rats, constatant qu’une fine fenêtre en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qui ressemble au plexiglas, donnait les résultats d’imagerie les plus clairs. Ils ont ensuite collaboré avec une société de neurotechnologie, Longeviti Neuro Solutions, pour construire un implant personnalisé pour Hager.

Avant l’opération, les chercheurs ont collecté des données fUSI pendant que Hager effectuait deux activités : résoudre un casse-tête « relier les points » sur un écran d’ordinateur et jouer des mélodies sur sa guitare.

Une fois l’implant installé, ils ont collecté des données sur les mêmes tâches, puis comparé les résultats pour déterminer si fUSI pouvait fournir des données d’imagerie précises et utiles.

« La fidélité a bien sûr diminué, mais plus important encore, nos recherches ont montré qu’elle est encore suffisamment élevée pour être utile », a déclaré Liu. « Et contrairement à d’autres plates-formes d’interface cerveau-ordinateur, qui nécessitent l’implantation d’électrodes dans le cerveau, cela présente beaucoup moins d’obstacles à l’adoption. »

La fUSI peut offrir une résolution plus fine que l’IRMf et contrairement à l’EEG intracrânien, elle ne nécessite pas l’implantation d’électrodes à l’intérieur du cerveau. Elle est également moins coûteuse que ces méthodes et pourrait offrir certains avantages cliniques aux patients par rapport aux implants crâniens non transparents, a déclaré Russin, qui est également professeur agrégé de chirurgie neurologique à la Keck School of Medicine et directeur de la chirurgie cérébrovasculaire à l’hôpital Keck de USC.

« L’un des gros problèmes lorsque nous pratiquons ces interventions chirurgicales est qu’un caillot de sang peut se former sous l’implant, mais le fait d’avoir une fenêtre transparente nous permet de le surveiller facilement », a-t-il déclaré.

Perfectionnement de la technologie des ultrasons fonctionnels

En plus d’un meilleur suivi des patients, la nouvelle technique pourrait offrir des informations à l’échelle de la population sur les traumatismes crâniens et d’autres affections neurologiques. Cela pourrait également permettre aux scientifiques de collecter des données sur le cerveau sain et d’en apprendre davantage sur la manière dont il contrôle les fonctions cognitives, sensorielles, motrices et autonomes.

« Nos résultats montrent que nous pouvons extraire des informations fonctionnelles utiles avec cette méthode », a déclaré Liu. « La prochaine étape est la suivante : quelles informations fonctionnelles spécifiques souhaitons-nous et à quoi pouvons-nous les utiliser ? »

Jusqu’à ce que les nouvelles technologies soient soumises à des essais cliniques, le fUSI et l’implant transparent sont expérimentaux. En attendant, l’équipe de recherche travaille à améliorer ses protocoles fUSI afin d’améliorer encore la résolution des images.

Les recherches futures devraient également s’appuyer sur cette première étude de validation de principe en testant davantage de participants afin de mieux établir le lien entre les données fUSI et des fonctions cérébrales spécifiques, ont déclaré les chercheurs.

« Jared est un gars extraordinaire », a déclaré Liu, qui continue de collaborer avec le participant à l’étude pour perfectionner de nouvelles technologies, notamment la spectroscopie laser, qui mesure le flux sanguin dans le cerveau. « Ses contributions nous ont vraiment aidés à explorer de nouvelles frontières qui, nous l’espérons, pourront à terme aider de nombreux autres patients. »

À propos de cette recherche

Outre Liu, Russin, Shapiro et Andersen, les autres auteurs de l’étude sont Kay Jann, PhD, du Mark et Mary Stevens Neuroimaging and Informatics Institute, Keck School of Medicine de l’USC ; Claire Rabut, Sumner Norman et Whitney Griggs du California Institute of Technology ; et Vasileios Christopoulos de l’Université de Californie Riverside.

Financement: Ce travail a été soutenu par les National Institutes of Health [R01NS123663]; le centre d’interface cerveau-machine T&C Chen ; la Fondation Boswell ; l’Institut national de l’oeil [F30 EY032799]; la bourse Joséphine de Karman ; le programme de formation des scientifiques médicaux UCLA-Caltech [NIGMS T32 GM008042]; la bourse postdoctorale Della Martin; bourse de recherche interdisciplinaire du programme Human Frontier Science [LT000217/2020-C]; le centre de neurorestauration USC ; et l’Institut médical Howard Hughes.

« Imagerie échographique fonctionnelle de l’activité cérébrale humaine à travers une fenêtre crânienne acoustique transparente» par Charles Liu et al. Médecine translationnelle scientifique

Abstrait

Imagerie échographique fonctionnelle de l’activité cérébrale humaine à travers une fenêtre crânienne acoustique transparente

La visualisation de l’activité cérébrale humaine est cruciale pour comprendre le fonctionnement cérébral normal et aberrant. Les méthodes d’enregistrement de l’activité neuronale actuellement disponibles sont très invasives, ont une faible sensibilité et ne peuvent pas être réalisées en dehors d’une salle d’opération.

L’imagerie fonctionnelle par ultrasons (fUSI) est une technique émergente qui offre une imagerie neuronale sensible, à grande échelle et haute résolution ; cependant, la fUSI ne peut pas être réalisée à travers le crâne humain adulte.

Ici, nous avons utilisé un matériau polymère de remplacement du crâne pour créer une fenêtre acoustique compatible avec fUSI afin de surveiller l’activité cérébrale humaine adulte chez un seul individu.

En utilisant un fantôme cérébrovasculaire in vitro pour imiter le système vasculaire cérébral et un modèle de défaut crânien de rongeur in vivo, nous avons d’abord évalué l’intensité du signal fUSI et le rapport signal/bruit au moyen d’implants crâniens en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de différentes épaisseurs ou d’un implant en maille de titane. .

Nous avons découvert que l’activité neuronale du cerveau du rat pouvait être enregistrée avec une sensibilité élevée grâce à un implant en PMMA utilisant une séquence d’impulsions fUSI dédiée. Nous avons ensuite conçu un implant de fenêtre crânienne personnalisé, transparent aux ultrasons, pour un patient adulte subissant une chirurgie reconstructive du crâne après un traumatisme crânien.

Nous avons montré que le fUSI pouvait enregistrer l’activité cérébrale chez un humain éveillé en dehors de la salle d’opération. Dans une tâche de jeu vidéo « relier les points », nous avons démontré la cartographie et le décodage de l’activité corticale modulée par la tâche chez cet individu. Dans une tâche de grattement de guitare, nous avons cartographié des réponses corticales supplémentaires spécifiques à la tâche.

Notre étude de démonstration de principe montre que le fUSI peut être utilisé comme modalité d’imagerie fonctionnelle à haute résolution (200 μm) pour mesurer l’activité cérébrale humaine adulte à travers une fenêtre crânienne acoustiquement transparente.