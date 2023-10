Au cours des six à huit mois suivants, les symptômes du TOC de Pearson ont diminué de manière significative et son activité cérébrale a déclenché la stimulation moins souvent. Elle a dit à ses médecins qu’avant, elle passait parfois huit heures par jour à effectuer des compulsions. Maintenant, elle estime que cela dure plutôt 30 minutes. Les effets ont persisté au cours des deux années écoulées depuis la mise en marche de la stimulation. « Cela n’a pas été instantané. Il a fallu quelques mois pour constater des changements », dit-elle. « J’ai lentement commencé à remarquer que des choses disparaissaient de ma routine. Ensuite, davantage de choses disparaîtraient.

Pearson ne se lave pas les mains aussi souvent et ses jointures ne saignent plus. Sa routine du coucher ne prend que 15 minutes. Le meilleur, dit-elle, c’est que ses relations avec ses amis et sa famille sont bien meilleures. Elle peut prendre un repas avec eux sans se sentir angoissée.

« Ce que cela met en évidence, c’est que le TOC est un trouble du cerveau, tout comme l’épilepsie et la maladie de Parkinson », explique Halpern. « Ce n’est pas un trouble de la volonté. Nous observons un signal pathologique dans le cerveau.

Davis dit qu’elle était initialement sceptique quant à l’idée que le TOC puisse être traité avec des rafales occasionnelles de stimulation. «Souvent, les personnes atteintes de TOC éprouvent un niveau de peur ou d’anxiété de base», dit-elle. Pour cette raison, elle a supposé que les patients auraient besoin d’une stimulation constante pour maintenir la régulation de leurs circuits cérébraux. Son centre a implanté à neuf patients atteints de TOC des appareils DBS traditionnels qui fournissent une stimulation constante. Bien que le Neurone Ce rapport n’est qu’une étude de cas, mais elle trouve impressionnant que les symptômes de Pearson se soient autant améliorés avec si peu de stimulation.

Si l’approche s’applique à d’autres patients, Davis voit deux avantages potentiels de la stimulation personnalisée. La première est que le courant électrique étant intermittent, cela prolongerait la durée de vie de l’appareil et les patients auraient besoin de moins d’interventions chirurgicales pour remplacer les piles. Une autre raison est que DBS peut perdre de son efficacité s’il est toujours activé ; une stimulation moins fréquente pourrait empêcher la résistance. (Les patients ont quelques degré de contrôle avec les systèmes DBS traditionnels, dans la mesure où ils peuvent l’éteindre, par exemple lorsqu’ils se couchent.)

Dean McKay, professeur de psychologie à l’Université Fordham, se demande si le déclencheur neuronal isolé dans le cas de Pearson serait le même pour d’autres personnes atteintes de TOC. “La question est de savoir si cela se généraliserait ou non à d’autres patients”, explique McKay. “Nous ne savons vraiment pas si d’autres personnes auraient des signatures neuronales similaires.”

Il existe également des sous-types de TOC, dit McKay, notamment les obsessions de contamination avec les compulsions de nettoyage, les obsessions du mal avec les compulsions de vérification et les obsessions de symétrie avec les compulsions d’ordre – et il est possible qu’ils aient des signatures neuronales uniques.

Le DBS n’est pas une option de traitement courante pour le TOC. La plupart des patients sont capables de se débrouiller avec une thérapie ou des médicaments. Mais pour certaines personnes dont la vie est profondément perturbée par cette maladie, Halpern affirme que la DBS présente de réels avantages.

Pour Pearson, l’appareil a été une bouée de sauvetage. «Les TOC ont régi ma vie», dit-elle. Certains jours, elle ne voulait pas quitter la maison parce que cela signifiait faire face à toutes ses compulsions. “Maintenant, je n’ai plus besoin de penser à ce genre de choses.”

Elle envisage de retourner aux études l’année prochaine pour devenir technicienne en chirurgie. Son objectif, dit-elle, est de travailler un jour avec l’équipe qui lui a redonné la vie.