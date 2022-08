Un immigré écope de 38 ans de prison pour un vol mortel en Arizona

PHOENIX (AP) – Un immigrant mexicain a été condamné à 38 ans de prison pour avoir tué un employé d’un dépanneur de l’Arizona lors d’un vol en 2015 cité par l’ancien président Donald Trump et d’autres républicains dans des plaintes concernant des immigrants qui commettent des crimes alors qu’ils se trouvent illégalement aux États-Unis.

Les procureurs avaient initialement requis la peine de mort contre Apolinar Altamirano dans l’attaque contre Grant Ronnebeck, le commis de 21 ans qui a été mortellement abattu pour un paquet de cigarettes dans le magasin de Mesa. Mais un tribunal a par la suite décidé que les procureurs ne pouvaient pas poursuivre son exécution car Altamirano est atteint d’une déficience intellectuelle.

Lors de la détermination de la peine vendredi, le juge de la Cour supérieure Justin Beresky a qualifié le meurtre de sang-froid.

“Je pense franchement que vous ne devriez probablement jamais sortir de prison, mais je suivrai le plaidoyer négocié entre l’État et la défense”, a déclaré le juge, faisant référence aux plaidoyers de culpabilité antérieurs d’Altamirano pour meurtre, vol et autres accusations.

Les autorités ont déclaré qu’Altamirano avait tué Ronneback après que l’employé du magasin ait insisté pour qu’Altamirano paie un paquet de cigarettes avant de pouvoir les avoir. Ils ont également déclaré qu’Altamirano avait ensuite enjambé Ronnebeck pour obtenir plusieurs paquets de cigarettes avant de quitter le magasin.

Après avoir tué Ronneback, la police a déclaré qu’Altamirano avait mené des policiers dans une poursuite à grande vitesse avant son arrestation, et qu’une arme de poing et un paquet de cigarettes non ouvert ont ensuite été retrouvés dans son véhicule.

Les membres de la famille de Ronnebeck ont ​​exprimé leur chagrin face à sa mort, le décrivant comme une personne au grand cœur dont la vie a été injustement enlevée.

“Il n’y a aucune raison pour ce qu’il a fait”, a déclaré Steve Ronnebeck, le père de Grant, à propos d’Altamirano. “Il n’y a aucune justification pour ce qu’il a fait.”

Le meurtre a été cité par Trump lors d’un rassemblement lors de sa campagne de 2016. Au cours de sa première semaine en tant que président, Trump a créé un bureau pour servir les victimes de la criminalité immigrée et leurs proches.

Alors que des études suggèrent que les immigrants sont moins susceptibles de commettre des crimes que les personnes nées aux États-Unis, Trump a cherché sans relâche à établir un lien et a dépeint les Mexicains illégalement dans le pays comme des criminels violents. L’administration Biden a fermé le bureau de l’ère Trump en 2021, le remplaçant par ce qu’elle a qualifié de système de soutien aux victimes plus complet et inclusif.

Altamirano, un citoyen mexicain qui a vécu aux États-Unis sans autorisation pendant environ 20 ans, avait été expulsé et renvoyé aux États-Unis dans le passé.

Les responsables fédéraux de l’immigration avaient déclaré qu’Altamirano, qui avait été condamné à une peine de probation en 2013 après avoir plaidé coupable à une accusation de facilitation de cambriolage, attendait des audiences d’expulsion au moment de la mort par balle de Ronnebeck.

Emily Wolkowicz, l’une des avocates d’Altamirano, a déclaré que son client avait été victime de négligence et d’abus dans son enfance, ce qui affectait ses capacités de raisonnement cognitif et était incapable de fonctionner seul en tant qu’adulte sans l’aide de sa femme. Lorsque sa femme est décédée, il est tombé dans la dépression et a fait de mauvais choix.

Dans une lettre lue à haute voix devant le tribunal, Altamirano a déclaré qu’il était désolé d’avoir ruiné la vie de la famille de Ronnebeck et des propres enfants d’Altamirano. Altamirano a déclaré qu’il aurait souhaité être plus fort après la mort de sa femme, dont il dépendait depuis l’âge de 15 ans.

« Je ne voulais pas tuer. Je traversais tellement de choses. Je ne suis pas ce genre de personne », a déclaré Altamirano. « Cela vient de mon cœur. Je me soucie des gens.

Il a été reconnu pour les 7 ans et demi qu’il a passés en prison en attendant son procès pour le meurtre de Ronnebeck.

Jacques Billeaud, The Associated Press