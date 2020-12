LAS VEGAS (AP) – Le casino est fermé depuis des mois. Les chambres d’hôtel sont vides. À l’avant, l’enseigne à trois étages qui faisait autrefois appel aux joueurs avec des margaritas à 1,99 $ annonce maintenant une banque alimentaire dans le parking tous les jeudis.

«8 heures du matin jusqu’à ce que toute la nourriture soit distribuée», indique le panneau de la Fiesta Henderson.

Ce n’était pas censé être comme ça en Amérique.

«Je suis venu ici pour conquérir les États-Unis, pour dire:« C’est l’endroit où je veux être, où je construirai mon empire »», déclare Norma Flores, une immigrante mexicaine qui a passé deux décennies à travailler comme serveuse au Fiesta avant la descente du COVID-19 et elle a perdu son emploi.

À l’heure actuelle, son empire est un bloc de béton bondé de six petits-enfants, dont la plupart font l’école en ligne. Elle redoute quand elle surprend un enseignant demander ce que les élèves avaient pour leurs déjeuners et collations. Elle a rarement assez de nourriture pour les deux.

Être immigrant à Las Vegas, c’est voir l’économie du coronavirus à son pire.

Les visiteurs de la région ont chuté de plus de 90% en un peu plus d’un mois alors que la pandémie se propageait. Le chômage de l’État a grimpé à 28 pour cent, le pire du pays et un niveau jamais vu même pendant la Grande Dépression. Chaque jour, des milliers de voitures faisaient la queue dans les centres de distribution alimentaire d’urgence, les files d’attente s’étirant bloc après bloc, devant les prêteurs sur gages, les casinos et les cabinets d’avocats.

Partout aux États-Unis, les travailleurs immigrés ont souffert de manière disproportionnée après la frappe du COVID-19. Mais leur présence démesurée dans l’industrie hôtelière de Las Vegas, où ils forment l’épine dorsale de la classe ouvrière d’innombrables hôtels, casinos et restaurants, a signifié une sorte de dévastation particulière.

La nuit, Flores reste souvent éveillée, s’inquiétant de payer le loyer, d’acheter de l’essence, de se nourrir suffisamment. Comme des millions d’autres personnes aux États-Unis, ses allocations de chômage s’épuisent le lendemain de Noël. Elle est terrifiée que sa famille puisse se retrouver sans abri.

«J’ai peur de me réveiller demain et je n’aurai rien», dit-elle, assise devant sa petite maison.

À un pâté de maisons, le trafic passait sur la route à six voies qui traverse la ville. «J’ai peur d’être là, tu sais?»

___

Trois d’entre nous – un journaliste, un photographe et un vidéaste – sommes venus à Vegas lors du road trip de l’Associated Press à travers l’Amérique, un voyage qui nous a conduits dans près d’une douzaine d’États, parlant à des personnes aux prises avec les changements sismiques. de 2020.

Une seule ligne dans un article de journal nous a amenés ici: plus de la moitié des membres du puissant syndicat des travailleurs culinaires de Las Vegas étaient toujours au chômage plus de huit mois après le début de la pandémie. La plupart de ses membres sont des minorités raciales ou des immigrants.

Pendant des décennies, les quartiers populaires qui entourent Las Vegas ont interpellé les étrangers. Invoqués par une ville en croissance constante avec un appétit apparemment sans fin pour les travailleurs, ils venaient d’Éthiopie, d’Inde et des Philippines et de dizaines d’autres pays. Mais ils venaient principalement d’Amérique latine, en particulier du Mexique.

Ils ont changé Las Vegas et le Nevada.

Selon l’American Immigration Council, un résident sur cinq de l’État est un immigrant et un sur six est un citoyen né avec au moins un parent immigré.

Aujourd’hui, ces quartiers d’immigrants de la classe ouvrière, où les langues se répandent dans d’innombrables terrains en terre battue, abritent des armées de femmes de ménage sans emploi, de serveuses de cocktails et de propriétaires de petites entreprises.

Il y a le coiffeur philippin abandonné dans son salon et désespéré d’argent pour acheter ses médicaments contre le diabète, et le cambodgien qui a dû fermer son petit restaurant. Il y a la gouvernante hondurienne à court d’argent.

Il y a Olimka Luna, qui vient d’une petite ville mexicaine et a passé 20 ans dans un casino de Las Vegas, d’abord comme lave-vaisselle puis comme cuisinière, avant d’être licenciée en mars et licenciée en mai. Aujourd’hui, elle se concentre uniquement sur sa maison et le versement hypothécaire mensuel de 1 300 $.

«Nous n’allons pas perdre notre maison», dit-elle. Puis elle se répète: « Nous sommes forts et nous n’allons pas le perdre. »

Et il y a Norma Flores.

Flores, 54 ans, n’a pas travaillé depuis mars, date à laquelle les casinos du Nevada ont été fermés alors que la pandémie se propageait. Alors que de nombreux casinos ont rouvert en juin, le sien ne l’a pas fait. Elle touche 322 $ par semaine au chômage après impôts, mais elle aide à subvenir aux besoins d’un fils, d’une fille et de six petits-enfants qui ont emménagé avec elle alors que l’économie de l’État s’effondrait.

Sa vie est devenue une bataille permanente avec les mathématiques des finances personnelles pour les pauvres. Y a-t-il assez d’argent pour le loyer de 831 $? À quelle heure le propriétaire lui permettra-t-il d’être? Combien de nourriture reste-t-il dans le réfrigérateur? Peut-elle se permettre une sorte de friandise pour les enfants?

Elle calcule en dollars combien d’argent il lui reste jusqu’à ce que le prochain chèque arrive.

Mais parfois, son cœur fait ce calcul.

Par un après-midi froid d’automne, alors que Flores se tient à la caisse d’un supermarché, la caissière lui demande si elle souhaite faire un don à une banque alimentaire à court d’une église voisine.

«Pas aujourd’hui», dit Flores.

Elle fouille dans son grand sac à main rouge, tire une poignée de billets et compte soigneusement 17 $ pour ses courses. Puis elle regarde ce qu’il lui reste – et donne 1 $ au caissier pour la banque alimentaire.

C’est une sorte de remboursement – elle reçoit souvent l’aide de cet organisme de bienfaisance.

«Je vais les aider, car d’autres personnes en ont aussi besoin», dit-elle.

____

Las Vegas se vend sur des fantasmes de richesse, de luxe et de sexe, et même le visiteur le plus cynique pour la première fois peut venir ici en s’attendant au moins à voir James Bond jouant au baccara à Monte Carlo.

Ce serait une erreur.

Vegas ressemble plus à un mélange de centre commercial sans fin et de station balnéaire de Disney au son des machines à sous amplifiées. Les joueurs portent des jeans et des shorts, pas des smokings.

Un journaliste froissé s’intègre parfaitement.

«Les machines à sous les plus lâches de Vegas!» dit un signe sur une fenêtre de casino. «20 pour cent de réduction pour les habitants», indique un panneau d’affichage pour un dispensaire de marijuana. «Une ambiance gratuite à chaque achat!» dit un autre panneau d’affichage, pour un sex-shop.

Mais ce monde moins que glamour a élevé des dizaines de milliers de personnes dans la classe moyenne, en particulier celles qui réussissent à obtenir un emploi syndiqué.

Le membre moyen de l’Union culinaire gagne 25 $ de l’heure lorsque les avantages sont inclus.

Pendant un certain temps, cette vie de classe moyenne était presque à la portée de Flores.

Il y a trente ans, elle a quitté l’usine dans une petite ville mexicaine pour suivre son mari de l’époque aux États-Unis. Elle a trouvé un emploi dans le casino Henderson, travaillant d’abord comme serveur dans un café et plus tard dans un restaurant buffet. Finalement, ils ont eu six enfants.

Mais ensuite, son mariage s’est effondré. «J’ai découvert beaucoup de mauvaises choses», dit-elle, et en reste là. Ils se sont séparés il y a 13 ans.

Elle a acheté une maison, mais cela n’a pas duré très longtemps. Après avoir été transférée à un emploi où elle n’obtenait plus de pourboires, elle n’avait pas les moyens de payer l’hypothèque.

Elle peut toujours vous indiquer le montant mensuel exact: 1 935 $.

Il y a sept ans, elle a emménagé dans une location d’un étage faite de blocs de béton et recouverte de peinture blanche qui s’écaille.

En mars, alors que la pandémie se propageait, elle a été licenciée. Puis, en mai, elle a été licenciée avec plusieurs de ses collègues. La plupart de ses enfants, travaillant dans des casinos de la région, ont également perdu leur emploi.

La maison ressemble à un bunker. Les stores sont presque toujours tirés. Le bruit de la circulation est implacable. La laveuse est à l’extérieur, couverte par un surplomb juste à côté de la porte latérale, et les étagères sont empilées avec les vêtements des enfants.

Elle ne laisse pas les enfants errer loin alors ils jouent dans la cour en terre battue, qui est partiellement clôturée avec de vieux ressorts de lit.

L’hôtel-casino où elle a longtemps travaillé comme serveuse, un complexe de milieu de gamme qui se présente comme «le meilleur rapport qualité-prix pour votre dollar de jeu», se trouve à seulement quelques minutes de là.

Mais cela n’a plus d’importance.

«Je ressens tellement de douleur d’avoir perdu mon emploi, de ne pas pouvoir payer mes factures comme avant», dit-elle. «Je me sens impuissant.»

Tranquillement, elle s’est mise à pleurer: «Nous ne voulons pas dépendre du chômage. Nous voulons être rappelés au travail. »

____

Les choses se sont améliorées à Las Vegas depuis les fermetures de printemps. Les casinos ont été autorisés à rouvrir en juin, bien que certains restent fermés en raison du manque d’affaires. Les visiteurs de la ville ont atteint près de 1,9 million en octobre, bien plus qu’en avril mais toujours en baisse de 49% par rapport à l’année précédente.

Le chômage dans la région de Las Vegas était de 14,8% en septembre, le taux le plus élevé du pays pour les grandes régions métropolitaines et près du double de la moyenne nationale.

Pourtant, pour un nouveau venu, il semble y avoir beaucoup de monde dans les casinos, même si le croupier occasionnel vêtu de bas résille ne fait rien de plus que de regarder au loin. Et il y a toujours des gens qui marchent le long du Strip.

Mais pour les initiés, la ville est d’une tranquillité de mort.

Las Vegas prospère sur les foules, avec des gens coincés côte à côte des trottoirs aux casinos en passant par les restaurants. Avant COVID, manger dans l’un des buffets les plus connus de la ville, le Bacchanal de 600 places au Caesars Palace, pouvait facilement signifier attendre une heure ou plus.

Ces jours-ci, la Bacchanale est fermée et dans toute la ville, des chambres d’hôtel qui coûtent normalement 300 $ la nuit peuvent maintenant être achetées pour 90 $.

Ces chambres à prix réduit sont un mauvais signe pour des gens comme Flores. Il n’y a pas assez de joueurs pour les remettre au travail. Et même si elle n’aime pas beaucoup les touristes – «Je ne pense pas qu’ils savent à quel point nous travaillons dur» – elle aspire à leur retour.

«S’ils ne viennent pas jouer», dit-elle, «nous n’avons pas d’argent.»