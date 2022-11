Un immeuble d’habitation de Toronto fait face à 84 plaintes municipales. Mais le propriétaire demande plus de temps pour le réparer

Le propriétaire d’une tour d’appartements surnommée l’une des pires de la ville par les défenseurs des locataires se présente devant un panel de la ville lundi matin face à une liste de violations des normes de propriété de 15 pages.

Carolyn Krebs, qui passe également par Carolyn Goodman et Marian Linton, a fait appel au comité des normes de propriété de Toronto et d’East York pour plus de temps pour effectuer les réparations à son immeuble de 14 étages sur Dawes Road.

Cela ne plait pas aux locataires de l’immeuble.

Ryan Endoh en a eu tellement marre des problèmes qu’il a vus dans le bâtiment qu’il a commencé à solliciter ses voisins plus tôt cette année. C’est son rapport à la ville qui a incité les inspecteurs à se rendre en septembre. Cette visite a donné lieu aux 84 plaintes relatives aux normes de propriété auxquelles Krebs est actuellement confronté.

“J’étais frustré parce que pendant la pandémie, les couloirs étaient sales … et c’est évidemment un problème de santé lorsque vos balcons se désagrègent”, a-t-il déclaré.

“Les ordures, la zone des ordures étaient et sont toujours un désordre total. Le propriétaire n’a pas assez de poubelles et c’est un immense bâtiment avec… des centaines de locataires.”

Carolyn Krebs, qui passe également par Carolyn Goodman et Marian Linton, a fait appel au comité des normes de propriété de Toronto et d’East York pour plus de temps pour mettre en œuvre les réparations dans son immeuble de Dawes Road. (Observateur de Toronto)

Krebs doit comparaître devant le comité des normes de propriété pour expliquer pourquoi elle devrait obtenir un sursis de six mois avant de devoir commencer à réparer les 84 violations du bâtiment, qui vont des trous dans les murs des parties communes aux balcons en ruine et aux infestations de rongeurs.

“En raison du COVID, des entrepreneurs, du manque de fournitures et de la nature des locataires de l’immeuble, les travaux sont parfois lents à se terminer”, a-t-elle écrit dans son avis d’appel à la ville.

On ne sait pas de quoi parle sa référence aux locataires. CBC Toronto a laissé un message à Krebs, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Des documents découverts par CBC Toronto en 2019 montraient que la résidente de Thornhill, ses enfants et ses entreprises possédaient au moins une demi-douzaine d’immeubles d’habitation et quelques autres maisons à Toronto. Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario l’a condamnée à payer 60 000 $ en dommages-intérêts cette année-là à un locataire handicapé et à sa fille après « une campagne » d’abus de harcèlement à leur encontre.

Geordie Dent, directeur exécutif de la Fédération des associations de locataires du métro, appelle le 500 Dawes Rd. ‘un problème majeur.’ (Lauren Pelley/CBC News)

Geordie Dent, directeur exécutif de la Fédération des associations de locataires du métro, affirme que le bâtiment « est un problème majeur ».

“Nous croyons en cette notion radicale selon laquelle un propriétaire devrait en fait respecter la loi, et 500 Dawes Rd. est un exemple d’un propriétaire qui ne le fait tout simplement pas et qui ne fait jamais face à aucune conséquence.”

Le personnel de la ville a déclaré dans un communiqué à CBC Toronto qu’il prenait “de nombreuses mesures pour remédier aux violations de longue date des normes de propriété et mettre le 500 Dawes Road en conformité avec les règlements municipaux”.

Les dossiers de la ville montrent qu’au cours des deux dernières années, tous les bâtiments du quartier de Dawes Road et Victoria Park Avenue ont fait l’objet de plaintes relatives aux normes de propriété, mais pour la plupart, ce n’est pas plus de deux ou trois.

Au cours de la même période, 500 Dawes en ont reçu 137.

La liste de plaintes la plus récente ne fait référence qu’à des problèmes dans les parties communes. Mais les résidents disent que les pires problèmes se situent à l’intérieur de leurs unités.

Linda Hume a vécu dans le bâtiment pendant 24 ans. Elle a récemment commencé à voir des rats dans son unité. (Mike Smee/CBC)

“Nous avons des rats”, a déclaré Linda Hume, qui vit dans l’immeuble depuis 24 ans. “Jamais de ma vie je n’ai eu affaire à des rats.”

Elle dit que la direction de l’immeuble a donné aux locataires des tampons collants pour piéger les rongeurs.

“Donc, le rat n’est pas mort, et c’est à nous de nous en débarrasser”, a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

“Et ils vont courir partout dans l’appartement – ​​trois heures du matin, j’ai des rats qui rampent sur mes rideaux dans la chambre. C’est horrifiant.”

Hume a dit qu’elle aimerait partir. Mais comme de nombreux locataires du 500 Dawes, elle reçoit des prestations d’invalidité de la province et, selon Dent, les unités de l’immeuble ont tendance à être moins chères que les autres appartements.

Igor Dobric, un résident de huit ans, dit qu’il est très difficile d’effectuer des réparations dans les unités et que certains résidents arrêtent tout simplement d’essayer. (Mike Smee/CBC)

“Beaucoup de gens se retrouvent à 500 Dawes parce que le processus de candidature est assez simple”, a-t-il déclaré, “et donc pour certaines personnes qui ne trouvent aucun endroit, c’est en quelque sorte leur seule option.”

C’est un sentiment partagé par Igor Dobri, qui vit dans le bâtiment depuis huit ans.

“Parce que ces gens n’ont pas les moyens financiers, peut-être des connaissances et un soutien juridiques … ils passent à autre chose, vous savez, et ne le combattent pas”, a-t-il déclaré.

“Il y a des gens ici qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes d’anxiété et des choses comme ça et ils ne veulent tout simplement pas le combattre.”

Dobric a déclaré qu’il avait eu neuf inondations dans son unité depuis son emménagement. Et essayer de faire effectuer des réparations se traduit généralement par des échanges irrespectueux avec la direction, a-t-il déclaré.

“C’est dur. Il y a beaucoup d’animosité entre les locataires et la direction”, a-t-il déclaré.

Nikithea Abbott, une résidente de longue date, dit que son bébé dort maintenant dans un parc parce que son berceau est devenu infesté de punaises de lit. (Mike Smee/CBC)

Un problème que la plupart des résidents partagent semble être les parasites.

Nikithea Abbott vit dans un appartement d’une chambre avec ses quatre enfants, dont un de deux mois.

“J’ai juste dû jeter son berceau parce qu’il était infesté de punaises de lit”, a-t-elle déclaré.

“Et maintenant, il dort dans un parc pour enfants … mais faire face aux cafards et aux punaises de lit qui marchent sur mes murs, sur mes sols, peu importe à quel point je le nettoie … c’est dégoûtant. C’est inhumain “, a ajouté Abbott.

“Ce n’est pas juste comment ils vivent. Peu importe combien et combien de fois vous mettez des rapports, ils l’ignorent toujours.”