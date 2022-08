Un immeuble de quatre étages s’effondre à Borivali West à Mumbai

Lors d’un horrible incident, un immeuble s’est effondré à Mumbai aujourd’hui après-midi. Selon la police, il a déjà été évacué et personne n’a été blessé. Le bâtiment était situé à Borivali. Les pompiers ont été vus s’approchant du site et ont vérifié s’il y avait des personnes coincées sous les débris. Huit camions de pompiers, deux fourgons de sauvetage et trois ambiances sont déjà sur place, a rapporté PTI citant la Brihanmumbai Municipal Corporation.

Le bâtiment Gitajali s’est effondré vers 12h34. L’opération de recherche et de sauvetage est en cours pour vérifier si quelqu’un est coincé sous les débris. Une vidéo du bâtiment tombant en débris comme un jeu de cartes a été diffusée sur Internet et devient virale. Regarde:

VOIR | Un immeuble s’est effondré à Mumbai aujourd’hui après-midi. Selon la police, il a déjà été évacué et que personne n’a été blessé. pic.twitter.com/FTdJywK2PB — Vinaya Deshpande (@vinivdvc) 19 août 2022

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. Plus tôt à Gurgaon, au moins deux personnes sont mortes et plusieurs craignaient d’être piégées après l’effondrement du toit d’un appartement à Gurugram dans l’Haryana. L’incident s’est produit au sixième étage du bloc D du complexe d’habitation Chintels Paradiso dans le secteur 109 de Gurugram. Le sol du salon s’est effondré pendant la rénovation d’une pièce à l’étage. Tous les toits et les étages du bâtiment, du sixième au rez-de-chaussée, se sont effondrés en même temps et des opérations de sauvetage sont actuellement en cours.

De tels incidents ne se limitent pas à l’Inde. Plus tôt en Caroline du Nord, une maison située sur une plage des Outer Banks de Caroline du Nord s’est effondrée et a été emportée par les vagues de la mer en raison de la montée des eaux et de l’érosion des plages.

L’effondrement a également été capturé dans une vidéo partagée par Cape Hatteras National Seashore, National Park Service sur son compte Twitter officiel. Partageant l’emplacement de la maison, le département a écrit que c’était la deuxième maison qui s’était effondrée ce jour-là. Heureusement, les deux maisons étaient inoccupées au moment de l’incident.

