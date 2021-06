Un immeuble de condos à Miami Beach s’effondre en direct

SPÉCULATION

On ne sait pas ce qui a causé l’effondrement, bien que certains aient spéculé qu’il s’agissait d’un « gouffre ».

Des séquences vidéo semblent montrer que le centre du bâtiment tombe en premier, avec une section la plus proche de l’océan vacillant et descendant quelques secondes plus tard alors qu’un énorme nuage de poussière engloutit les environs.

Des travaux étaient en cours sur le toit du bâtiment, mais le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré qu’il ne voyait pas comment cela aurait pu en être la cause.