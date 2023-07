Un immeuble d’appartements de Kelowna évacué pour un incendie de cuisine

Le service d’incendie de Kelowna était sur les lieux d’un immeuble d’appartements pour des rapports de fumée au quatrième étage.

À leur arrivée au 3180, cour De Montreuil, les pompiers ont trouvé un petit feu de cuisine qui avait déjà été éteint.

Le bâtiment a été évacué à cause de la fumée.

Aucun blessé n’a été signalé.

