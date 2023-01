Un immeuble d’appartements dans le sud de l’Égypte s’effondre, tuant 6 personnes

Au moins six personnes ont été tuées dimanche lorsqu’un immeuble s’est effondré dans le sud de l’Égypte, a déclaré un haut responsable.

Les effondrements de bâtiments sont fréquents en Égypte, où les constructions de mauvaise qualité et le manque d’entretien sont répandus dans les bidonvilles, les quartiers pauvres des villes et les zones rurales.

Les équipes de secours ont retrouvé six corps sous les décombres d’un immeuble de cinq étages dans le quartier Qulta de la ville d’Assiout, a déclaré le gouverneur de la province, Essam Saad. Assiut se trouve à environ 250 miles au sud de la capitale Le Caire.

Le gouverneur a déclaré dans un communiqué que les sauveteurs ont également récupéré deux survivants qui ont été emmenés dans un hôpital local.

Le gouverneur a ajouté que les autorités avaient évacué les immeubles d’habitation environnants et envoyé des bulldozers et d’autres équipements pour nettoyer et sécuriser le site.

Des images partagées par le bureau du gouverneur semblaient montrer des sauveteurs tentant de retirer les décombres et de travailler à travers les ruines du bâtiment.

Dimanche soir, les équipes de secours cherchaient toujours des survivants à l’aide de bulldozers et de pelleteuses pour soulever les débris alors que les forces de sécurité bouclaient la zone autour du bâtiment.

On ne sait pas immédiatement ce qui a causé l’effondrement du bâtiment. Saad, le gouverneur, a déclaré que les autorités enquêteraient sur l’incident et examineraient les bâtiments environnants pour la sécurité des résidents.

L’effondrement d’Assiut est survenu un jour après que le toit d’un immeuble de la ville méditerranéenne d’Alexandrie s’est effondré, faisant deux morts et un blessé.

Le gouvernement a tenté de réprimer la construction illégale ces dernières années après des décennies d’application laxiste. Les autorités construisent également de nouvelles villes et de nouveaux quartiers pour reloger les personnes vivant dans les zones à risque.

Mais de nombreuses villes égyptiennes contiennent encore des quartiers entiers d’immeubles d’appartements sans permis et de bidonvilles qui ne respectent pas les codes et réglementations du bâtiment.