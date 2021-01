Un immeuble d’appartements à Langenzersdorf, près de Vienne, s’est partiellement effondré vendredi matin après qu’une explosion apparente ait déclenché un incendie qui a ravagé le sommet de l’immeuble de quatre étages.

Un témoin a rapporté avoir entendu une explosion vers 8 heures du matin, heure locale, ce qui a été confirmé par un porte-parole de la police, qui a déclaré que «Cela semble avoir été une explosion.» Bien qu’aucune information n’ait été fournie sur la cause de l’incident, la police criminelle de l’État cherche à savoir s’il s’agissait d’une fuite de gaz.

🇦🇹💥 #Autriche #L’Autriche Une explosion dans les étages supérieurs d’un immeuble à fait 1 blessé grave et plusieurs blessés plus légers à Langenzersdorf Vidéo ⤵️ pic.twitter.com/BitdXSo3UR – La Poutre d’Istanbul (@ martopirlo1) 29 janvier 2021

Des services d’urgence, notamment des pompiers, des hélicoptères et des ambulances, ont été vus sur place. Jusqu’à présent, une personne gravement blessée et deux personnes légèrement blessées ont été secourues du bâtiment. Les blessés ont été transférés dans des hôpitaux locaux pour traitement et évaluation plus approfondie. Comme entrer dans la propriété est encore trop dangereux, il n’est pas encore clair s’il y a plus d’individus à l’intérieur.

Le maire Andreas Arbesser a affirmé que le bâtiment avait l’air «Comme après une bombe», disant que la situation est « terrible » et toutes les personnes touchées par la situation recevront un logement et des articles essentiels à la salle communautaire.

💥🇦🇹 #Autriche #L’Autriche Autre vue de l’immeuble où une explosion a eu lieu à Langenzersdorf Vidéo ⤵️ pic.twitter.com/OFFU3RAqt1 – La Poutre d’Istanbul (@ martopirlo1) 29 janvier 2021

La zone entourant le bâtiment a été temporairement bouclée pendant que les pompiers maîtrisent l’incendie et s’assurent qu’il n’y a plus de risque pour les résidents.

