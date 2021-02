Un immeuble au Texas s’effondre car les pompiers ne peuvent pas récupérer l’eau des bornes d’incendie gelées (PHOTOS, VIDÉO)

Quelque 130 résidents ont été évacués d’un complexe d’appartements au Texas qui s’est effondré plus tard en raison d’un incendie massif. Les équipes de pompiers qui ont répondu ont été accueillies par des bornes d’incendie gelées qui ont grandement entravé leurs efforts.

Les pompiers du service d’incendie de San Antonio et diverses équipes de bénévoles ont combattu l’incendie au milieu de pénuries d’eau, de problèmes de pression et de conditions de gel.

L’incendie a commencé jeudi vers 13 heures, heure locale, et s’est finalement propagé aux voitures dans le parking adjacent du complexe. L’incendie se serait déclaré au deuxième étage du complexe peu de temps après que les résidents ont reçu une alerte pour éteindre leurs chauffe-eau.

Des images de témoins oculaires de la scène montrent les circonstances désespérées dans lesquelles les équipes de pompiers ont été forcées d’opérer, alors que l’incendie a consumé le bâtiment et qu’ils ont manqué d’eau à plusieurs reprises pour le combattre.

Prières à tous ceux qui ont perdu leur maison et un ÉNORME merci aux pompiers de San Antonio et aux services d’incendie des comtés environnants pour avoir passé plus de 7 heures à apporter de l’eau et à essayer de lutter contre cela pic.twitter.com/AwsNjlNwO5

– kelsey✨ (@kelseygriswoldd) 19 février 2021