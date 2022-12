Un immense aquarium de Berlin avec 1 500 éclats de poissons, blessant 2 personnes et inondant l’hôtel avec 260 000 gallons d’eau

Un immense aquarium dans un hôtel du centre-ville de Berlin a éclaté vendredi, libérant 264 000 gallons d’eau, 1 500 poissons et blessant deux personnes, ont annoncé les autorités allemandes.

Le déversement dans le hall du Radisson Blu a provoqué une vague de débris qui a balayé l’hôtel peu avant 6 heures du matin, heure locale, et des chiens de sauvetage balayent la zone pour s’assurer que personne n’a été pris sous l’épave.

Le réservoir était le plus grand aquarium cylindrique du monde et a été surnommé “l’AquaDom”, qui contenait 80 types différents de poissons tropicaux, y compris le tang bleu et le poisson-clown – dont la plupart auraient péri dans l’accident.

“Nous n’avons pas encore pu parcourir complètement le premier étage, qui est probablement l’endroit où se trouveront ces poissons”, a déclaré le porte-parole des pompiers, Adrian Wentzel. “Mais le fait est que l’eau s’est complètement échappée et ces quelque 1 400 poissons qui se trouvaient dans cet aquarium n’ont pas non plus pu être sauvés.”

La cause exacte de l’incident reste incertaine, bien que les autorités pensent qu’il pourrait s’agir de températures glaciales nocturnes qui pourraient avoir causé une fissure dans le verre.

Le réservoir, qui était devenu une attraction touristique avec un trajet en ascenseur de 10 minutes, a été modernisé en 2020.

Quelque 300 clients séjournant au Radisson Blu ont été contraints d’évacuer vendredi matin.

La législatrice allemande, Sandra Weeser, qui séjournait à l’hôtel, a raconté avoir été réveillée après avoir entendu une forte détonation, notant qu’elle pensait qu’il y avait peut-être eu un tremblement de terre.

“Il y a des éclats (de verre) partout. Les meubles, tout a été inondé d’eau”, a-t-elle déclaré. “Cela ressemble un peu à une zone de guerre.”

Les services d’urgence sont toujours en vue et la police de Berlin a estimé que jusqu’à présent, ils ne pensaient pas que le char avait été trafiqué.