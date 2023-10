Un imitateur de la police a effectué de faux contrôles routiers dans l’Est de Los Angeles

Une personne vêtue d’un faux uniforme des forces de l’ordre portant un faux badge et une arme chargée a été récemment arrêtée dans l’est de Los Angeles après avoir effectué des contrôles routiers illégaux, selon le département du shérif de Los Angeles.

L’homme, que les députés ont refusé d’identifier, est accusé de s’être fait passer illégalement pour un officier et de porter une arme à feu chargée en public, selon le sergent. Jose Arias, le commandant de quart à la station industrielle du LASD.

Arias a déclaré que l’imitateur avait effectué plusieurs contrôles routiers illégaux sur plusieurs mois, mais a noté que les enquêteurs ne savaient pas si l’homme avait pris des mesures coercitives, comme demander le paiement d’une contravention ou arrêter quelqu’un. Arias ne connaissait pas les circonstances dans lesquelles l’homme avait arrêté quelqu’un, mais il a déclaré que l’enquête était en cours.

Responsables du LASD photos partagées de l’arrestation, qui montrait l’homme portant un écusson d’officier des moteurs sur un uniforme bleu marine. Il conduisait une moto qui semblait être équipée de feux rouges et bleus et portait un gilet tactique portant un insigne argenté. Il possédait également ce qui semblait être une arme à feu, une matraque et une caméra corporelle.

Les responsables ont déclaré que l’homme avait effectué de faux contrôles routiers dans la zone est de Valinda, près du lycée Nogales. Les détectives demandent à toute personne arrêtée par l’usurpateur de contacter le département du shérif.