Un imitateur de flic a exigé un paiement par débit pour un «ticket» à North Vancouver – Kelowna Capital News

La GRC de North Vancouver demande de l’aide pour identifier un homme qui aurait fait semblant d’être un flic et aurait tenté de verbaliser un conducteur pour avoir utilisé le GPS sur son téléphone cellulaire.

Le conducteur a signalé l’incident à la GRC après avoir été victime d’un contrôle routier très suspect en direction est sur la 13e rue Est près de l’avenue Moody vers 3 h 30 lundi (18 juillet).

Le conducteur a déclaré à la police qu’il s’était arrêté sur le bord de la route après avoir remarqué des feux rouges et bleus clignotants sur le véhicule derrière lui. L’homme est sorti du véhicule et s’est approché du conducteur portant une veste et un chapeau portant l’inscription « POLICE » et ce qui semblait être un outil de type matraque à sa ceinture.

Il aurait dit au chauffeur qu’il était avec “NVPD” et que le chauffeur recevait une contravention pour avoir utilisé le GPS sur son téléphone portable. Il a ensuite produit une machine de crédit/débit et a exigé le paiement de l’infraction, selon le conducteur.

Sentant que quelque chose n’allait pas, le conducteur est parti et a appelé la police.

« Nous sommes alarmés chaque fois que quelqu’un se fait passer pour un policier. Surtout dans notre situation où cette personne a essayé d’utiliser cette position pour prendre de l’argent à quelqu’un », a déclaré Corp. Melissa Jongema dans un communiqué de presse.

“Les policiers n’acceptent pas le paiement des contraventions aux contrôles routiers. Si vous êtes arrêté et que le paiement d’une amende est exigé, veuillez immédiatement signaler l’incident à la police.

Le suspect est décrit comme un homme de race blanche âgé d’environ 25 à 30 ans. Il mesurait environ 5’9” avec une carrure moyenne et un léger bouc. Il portait un t-shirt noir à col rond, un pantalon cargo bleu marine et le gilet et le chapeau “POLICE”.

Il conduisait une Chevrolet Tahoe bleu marine ou gris foncé avec des feux rouges et bleus clignotants sur le tableau de bord.

Quiconque a été témoin de l’incident est prié de communiquer avec la GRC de North Vancouver au 604-985-1311.

police de vancouver nord