Un IMC élevé réduit la matière blanche dans le cerveau

Résumé: Une nouvelle étude révèle qu’un IMC cumulatif élevé est lié à un volume cérébral plus petit, à une augmentation des lésions de la substance blanche et à une structure cérébrale anormale. Ces effets négatifs sont particulièrement prononcés chez les adultes de moins de 45 ans et de plus de 60 ans. Le maintien d’un IMC inférieur à 26,2 est recommandé pour une santé cérébrale optimale.

Faits marquants:

Un IMC élevé tout au long de la vie est lié à un volume cérébral plus petit.

Un IMC cumulatif élevé est particulièrement nocif pour les adultes plus jeunes et plus âgés.

Le maintien d’un IMC sain est crucial pour préserver la santé du cerveau.

Source: Science des données de santé

Une étude récente publiée dans Science des données de santéun Science Partner Journal, révèle l’impact significatif d’un indice de masse corporelle (IMC) cumulatif élevé sur la santé du cerveau.

La recherche, dirigée par le professeur agrégé Han Lv du Beijing Friendship Hospital de la Capital Medical University, a révélé qu’un IMC élevé est associé à un volume cérébral plus petit, à des lésions plus importantes de la substance blanche et à une intégrité microstructurale anormale.

Les résultats ont indiqué qu’un IMC élevé est lié de manière causale à un volume de matière grise plus petit et à une anisotropie fractionnaire accrue dans certaines régions du cerveau, soulignant l’importance de maintenir un IMC sain tout au long de l’âge adulte pour préserver la santé du cerveau. Crédit : Actualités des neurosciences

L’étude a analysé les données d’une cohorte de population de 16 ans pour étudier les effets de l’IMC cumulatif sur les caractéristiques de neuroimagerie chez les adultes âgés de 25 à 83 ans. Les chercheurs ont découvert qu’un IMC élevé était lié à un volume cérébral plus petit et à des volumes plus importants d’hyperintensité de la substance blanche (WMH), en particulier chez les adultes de moins de 45 ans et ceux de plus de 60 ans.

« Un IMC cumulatif élevé est préjudiciable à la santé cérébrale, en particulier chez les jeunes adultes de moins de 45 ans, où il correspond à environ 12 ans de vieillissement cérébral », a déclaré le professeur agrégé Han Lv. « Maintenir un IMC inférieur à 26,2 kg/m² est suggéré pour une meilleure santé cérébrale. »

L’étude a utilisé un modèle linéaire généralisé pour évaluer l’association entre l’IMC cumulatif et diverses caractéristiques de neuroimagerie, notamment la macrostructure cérébrale, l’intégrité de la substance blanche et la microstructure cérébrale. De plus, une analyse de randomisation mendélienne a été réalisée pour établir des relations causales à l’aide de données génétiques.

Les résultats ont indiqué qu’un IMC élevé est lié de manière causale à un volume de matière grise plus petit et à une anisotropie fractionnaire accrue dans certaines régions du cerveau, soulignant l’importance de maintenir un IMC sain tout au long de l’âge adulte pour préserver la santé du cerveau.

« Cette recherche fournit des informations cruciales sur la relation entre l’IMC et la santé cérébrale, soulignant la nécessité de stratégies de santé publique pour contrôler l’IMC afin d’obtenir de meilleurs résultats neurologiques », a conclu le professeur agrégé Han Lv. « Les études futures devraient se concentrer sur l’acquisition de données longitudinales de neuroimagerie pour explorer davantage ces associations. »

À propos de cette actualité de la recherche sur le poids et les neurosciences

Auteur: Yu Yang

Source: Science des données de santé

Contact: Yu Yang – Science des données de santé

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Association entre l’indice de masse corporelle et la santé cérébrale chez les adultes : une cohorte de 16 ans basée sur une population et une étude de randomisation mendélienne» par Han Lv et al. Science des données de santé

Abstrait

Association entre l’indice de masse corporelle et la santé cérébrale chez les adultes : une cohorte de 16 ans basée sur une population et une étude de randomisation mendélienne

Arrière-plan: L’effet cumulatif de l’indice de masse corporelle (IMC) sur la santé cérébrale reste mal défini. Les effets du surpoids sur la santé cérébrale dans différents groupes d’âge doivent être clarifiés. Nous avons analysé l’effet de l’IMC cumulatif sur les caractéristiques de neuroimagerie de la santé cérébrale chez des adultes d’âges différents.

Méthodes : Cette étude était basée sur une étude de cohorte multicentrique et communautaire. Nous avons modélisé les trajectoires de l’IMC sur 16 ans pour évaluer l’exposition cumulée. Des données de neuroimagerie multimodale ont été collectées une fois pour des mesures volumétriques de la macrostructure cérébrale, de l’hyperintensité de la substance blanche (WMH) et de la microstructure cérébrale.

Nous avons utilisé un modèle linéaire généralisé pour évaluer l’association entre l’IMC cumulatif et les caractéristiques de neuroimagerie. Une analyse de randomisation mendélienne à deux échantillons a été réalisée en utilisant un niveau récapitulatif des données génétiques de l’IMC de 681 275 individus et des données génétiques de neuroimagerie de 33 224 individus pour analyser les relations causales.

Résultats: Des données cliniques et de neuroimagerie ont été obtenues auprès de 1 074 adultes (25 à 83 ans). Pour les adultes âgés de moins de 45 ans, différences de volume cérébral chez les participants ayant un IMC cumulé > 26,2 kg/m2 correspondait à 12,0 ans [95% confidence interval (CI), 3.0 to 20.0] du vieillissement cérébral. Les différences de WMH étaient statistiquement substantielles pour les participants âgés de plus de 60 ans, avec un volume plus grand de 6,0 ml (IC à 95 %, 1,5 à 10,5). L’analyse génétique a indiqué des relations causales entre un IMC élevé, une matière grise plus petite et une anisotropie fractionnaire plus élevée dans les fibres de projection.

Conclusion: Un IMC cumulatif élevé est associé à un volume cérébral plus petit, à un volume plus important de lésions de la substance blanche et à une intégrité microstructurale anormale. Il est conseillé aux adultes de moins de 45 ans de maintenir leur IMC en dessous de 26,2 kg/m2 pour une meilleure santé cérébrale.

Inscription à l’essai : Cette étude a été enregistrée sur clinictrials.gov (Clinical Indicators and Brain Image Data: A Cohort Study Based on Kailuan Cohort ; No. NCT05453877 ;