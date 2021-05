Un Marocain du nom d’El Allam Bouchta prêchait le terrorisme alors qu’il dirigeait la prière du vendredi dans la prison de San Michele à Alessandria, dans le nord-ouest de l’Italie, selon les autorités locales. Il était détenu dans l’établissement entre juillet 2020 et mars 2021, a déclaré la police, mais est actuellement incarcéré dans une autre ville du nord, Novara.

La police a également fouillé les biens de plusieurs autres détenus d’origine maghrébine et de l’épouse d’un détenu marocain résidant à Turin.

Agissant en tant qu’imam de la prison, le suspect aurait appelé à la destruction du « satanique » Vatican et a fait l’éloge des groupes djihadistes Al-Qaïda et État islamique (EI, anciennement ISIS / ISIL). Il aurait également salué le cerveau derrière les attentats du 11 septembre, le chef décédé d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, et Mohammed Atta, l’un des pirates de l’air qui ont écrasé un avion de ligne dans le World Trade Center à New York, comme «Défenseurs de l’islam».

Le suspect aurait appelé les Juifs «Ennemis jurés de l’islam» et a plaidé pour leur extermination, ainsi que pour saluer l’attaque au couteau de 2020 près de l’ancien bureau du magazine satirique Charlie Hebdo en France, au cours de laquelle deux personnes ont été blessées.

Selon la Repubblica, Bouchta a été emprisonné en 2015 en tant que l’un des chefs d’un gang international de trafiquants de drogue. Il a ensuite exercé les fonctions d’imam dans plusieurs prisons du nord-ouest du Piémont avant de se retrouver à Alexandrie. Le journal rapporte que Bouchta a finalement été empêché de prêcher après que les détenus avec lesquels il avait des contacts sont devenus hostiles envers le personnel pénitentiaire.

