Le mystique de la célébrité Uri Geller a rejoint la campagne israélienne pour vacciner sa population âgée contre COVID-19[feminine jeudi, exécutant son truc de pliage de cuillère pour le personnel médical alors qu’il se faisait injecter.

« Je l’ai fait! » Geller, 75 ans, a déclaré après que la cuillère se soit cassée la main alors que l’aiguille passait dans l’autre bras, sous les applaudissements des spectateurs.

«Tous ceux qui ont plus de 60 ans devraient l’obtenir immédiatement», a déclaré Geller, qui a une deuxième maison en Grande-Bretagne. «C’est très, très important pour toute la planète.»

Israël a lancé sa campagne de vaccination le 19 décembre et espère avoir administré des premiers vaccins et des injections de rappel aux 25% les plus vulnérables de sa population d’ici fin janvier.

Dans les premiers jours de la pandémie, un Israël paniqué a commencé à utiliser un outil de surveillance de masse sur ses civils, traquant les téléphones portables des gens dans l’espoir d’arrêter la propagation de la coronavirus .

Le gouvernement a vanté la technologie, normalement utilisée pour attraper les militants palestiniens recherchés, comme une percée contre le virus. Mais des mois plus tard, l’efficacité de l’outil est remise en question et les critiques affirment que son utilisation a eu un coût incommensurable pour les principes démocratiques du pays.

«L’idée d’un gouvernement surveillant de près ses propres citoyens devrait sonner l’alarme», a déclaré Maya Fried, porte-parole de l’Association pour les droits civils en Israël, qui a contesté à plusieurs reprises l’utilisation de cet outil devant les tribunaux. «Cela va à l’encontre des fondements de la démocratie. Vous ne pouvez pas simplement abandonner la démocratie pendant une crise.

On sait peu de choses sur la technologie. Selon le quotidien Yediot Ahronot, le service de sécurité interne du Shin Bet utilise l’outil depuis deux décennies, balayant les métadonnées de quiconque utilise les services de télécommunications en Israël. Les informations collectées comprennent l’emplacement de l’appareil cellulaire, l’historique de navigation sur le Web et les appels et SMS reçus et passés, mais pas leur contenu. Cela aurait aidé l’agence à suivre les militants et à mettre fin aux attaques, bien que l’on ne sache pas ce qu’il advient de toutes les données.

Israël a d’abord amené le Shin Bet dans sa bataille contre l’épidémie de virus en mars. En suivant les mouvements des personnes infectées par le coronavirus , il pouvait déterminer qui était entré en contact avec eux et risquait d’être infecté, et les mettre en quarantaine.

Les capacités de recherche des contacts du ministère israélien de la Santé étant limitées, le Shin Bet était considéré comme la meilleure option pour prendre le relais, même si ses propres dirigeants hésitaient à déployer l’outil. Le Shin Bet a refusé de commenter.

Les responsables affirment que la technologie a été un outil essentiel pour suivre l’épidémie et insistent sur le fait qu’ils ont trouvé un équilibre entre la protection des droits individuels et la santé publique.

