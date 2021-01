ILLAHEE, Washington – Le règne d’un prétendant au titre du plus vieil if du Pacifique aux États-Unis a pris fin.

L’écorce noueuse et pétillante et les membres verts de l’if – célébrés depuis des décennies avec une exposition et une clôture à Illahee State Park dans l’État de Washington – se sont finalement effondrés un jour à la fin du mois de décembre.

«C’était son temps», a déclaré David Cass, forestier de l’agence pour Washington State Parks. « Il était pourri au milieu de l’arbre et s’était un peu décomposé. »

Les arboriculteurs avaient daté les débuts de l’arbre en tant que graine à environ 1610, au même moment où Galileo Galilei observait pour la première fois les lunes de Jupiter. Jim Trainer, un arboriculteur de longue date parfois appelé «Johnny Appleseed de Kitsap», a écrit dans le Kitsap Sun du réseau USA TODAY qu’il s’agissait probablement du plus ancien if du Pacifique aux États-Unis.

Bien que vieux, ce n’était pas nécessaire si grand.

«Cet arbre est un petit arbre à croissance lente dans le sous-étage de nos forêts de Douglas taxifolié et de pruche de l’Ouest. L’arbre pousse très rarement plus de 50 pieds», a écrit Trainer en 2005.

Le garde forestier du parc d’État Kenan Murray, qui supervise le parc, a commencé à remarquer cet automne que, pouce par pouce, le tronc de l’arbre commençait à se séparer.

« Il était évident qu’il commençait à s’effondrer », a-t-il déclaré.

Les équipes des parcs ont percé à l’intérieur, trouvant un arbre évidé qui, bien qu’idéal pour la nidification des animaux, n’était probablement pas long pour le monde vertical. Murray le surveillait de près. Une béquille pour le maintenir debout a été considérée comme trop tardive, car l’if s’est écrasé au sol le 17 décembre.

Idéal pour la sculpture, l’écorce et les membres de l’arbre produisaient des arcs et de nombreux autres outils pour les tribus de sa zone de croissance, qui enjambe le fleuve Columbia jusqu’au nord de la Colombie-Britannique, selon « Plants of the Pacific Northwest Coast », un guide. Plutôt que des cônes que d’autres conifères cultivent et perdent, les graines uniques de l’if se trouvent à l’intérieur d’un fruit ressemblant à des baies rouges appelé Aril qui ressemble à une perle.

Il a été découvert qu’il possédait des propriétés de lutte contre le cancer, après qu’un botaniste nommé Arthur Barclay ait recueilli des échantillons d’if lors d’une visite à Washington en 1962, selon le National Institutes of Health’s Cancer Institute. Les échantillons d’écorce de Barclay exposeraient le taxol, qui est depuis devenu un médicament anticancéreux de premier plan.