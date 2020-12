Un énorme iceberg se dirige vers l’île de Géorgie du Sud dans l’Atlantique sud, où les scientifiques affirment qu’une collision pourrait dévaster la faune en menaçant la chaîne alimentaire.

Les scientifiques regardent depuis longtemps cet événement lié au climat se dérouler, car l’iceberg – à peu près de la même taille que l’île elle-même – a serpenté et progressé sur deux ans depuis sa rupture de la péninsule antarctique en juillet 2017.

La péninsule est l’un des endroits où le réchauffement est le plus rapide de la planète, enregistrant une température record de 20,75 degrés Celsius (69,35 degrés Fahrenheit) le 9 février. Le réchauffement préoccupe les scientifiques de la fonte et de l’effondrement des glaces, entraînant une élévation du niveau de la mer dans le monde entier.

Le gigantesque iceberg – surnommé A68a – est sur le point d’entrer en collision avec l’île de Géorgie du Sud, un territoire britannique d’outre-mer isolé au large de la pointe sud de l’Amérique du Sud. On ne sait pas si cette collision est dans des jours ou des semaines, car l’iceberg a accéléré et ralenti avec les courants océaniques en cours de route, a déclaré Geraint Tarling, océanographe biologique du British Antarctic Survey qui a suivi la masse glacée.

Une collision, bien que de plus en plus probable, pourrait encore être évitée si les courants transportaient l’iceberg au-delà de l’île, a déclaré Tarling.

Les courants «ont toujours le pouvoir de prendre cet iceberg dans une direction ou une autre loin de la Géorgie du Sud», a déclaré Tarling dans une interview mercredi. «Mais c’est vraiment très proche, à moins de 50 kilomètres du bord sud du plateau continental. C’est si proche que c’est presque inévitable. »

Des images capturées par un avion de la Royal Air Force britannique et publiées mardi montrent l’ampleur de l’iceberg monstrueux de 4200 km2 (1620 miles carrés), sa surface sculptée de tunnels, de fissures et de fissures. Un certain nombre de petits morceaux de glace peuvent être vus flottant à proximité.

« La taille de l’iceberg A68a signifie qu’il est impossible de capturer l’intégralité de son intégralité en un seul coup », ont déclaré des responsables britanniques dans un communiqué.

Pourtant, le berg est diminué de sa taille originale de 5800 km carrés (2240 ​​miles carrés), mesurée lorsque la masse s’est détachée de la banquise Larsen C de l’Antarctique il y a 2-1 / 2 ans.

Les scientifiques craignent que l’iceberg, en frappant l’île, n’écrase la vie marine sur le fond marin, y compris le corail, les éponges et le plancton. S’il se logeait sur le flanc de l’île, il pourrait bloquer les phoques ainsi que les 2 millions de pingouins de l’île de leurs itinéraires de recherche de nourriture normaux.

Certaines espèces, comme les manchots royaux, voyagent jusqu’à 16 jours pour trouver de la nourriture. Si le berg se met en travers du chemin, ce voyage de recherche de nourriture pourrait prendre plus de temps.

«Et il est peu probable que ce soit durable. Les poussins commenceront à perdre de la masse », a déclaré mercredi Norman Ratcliffe, un biologiste des oiseaux de mer de la Division des écosystèmes du British Antarctic Survey.

L’A68a pourrait également être un obstacle pour les navires gouvernementaux effectuant des patrouilles de pêche et de surveillance autour de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud voisines, ont déclaré des responsables britanniques.