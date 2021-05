Un iceberg de la taille de Majorque se détache de l’Antarctique et devient la plus grande masse de glace flottante au monde

La taille de l’énorme iceberg rivalise avec de nombreuses grandes îles du monde entier et est plus grande que l’île balnéaire espagnole de Majorque, qui ne mesure «que» 3667 km2. L’iceberg est assez long et étroit – il mesure environ 170 km de long et seulement 25 km de large.

Rencontrez le nouvel enfant cool sur le bloc d’iceberg: le vêlé récemment # A76 est maintenant le plus grand iceberg du monde! L’iceberg a été repéré par @BAS_News et confirmé de @usnatice utilisant @CopernicusEU# Sentinel1 Voici à quoi cela ressemblait le 16 mai👇https: //t.co/GgFk6kIJLvpic.twitter.com/xOVWjidsZw – ESA EarthObservation (@ESA_EO) 19 mai 2021

La rupture a été capturée par la mission Copernicus Sentinel-1, avec des images satellite montrant la masse de glace séparée de la calotte glaciaire de la mer de Weddell en une ligne droite presque parfaite. Le nouvel iceberg est maintenant devenu la plus grande masse de glace flottante au monde, prenant le titre d’A-23A, qui flotte également dans la mer de Weddell. On estime que l’ancien détenteur du record a une superficie d’environ 3880 km2, ce qui est également plus grand que Majorque.

Un autre grand événement de vêlage d’iceberg en #Antarctique! # A76 a vêlé de la plate-forme de glace de Ronne et est actuellement le plus grand iceberg du monde, prenant le record de la voisine A23a. Image rapide de @sentinel_hub montrant # Sentinel1 imagerie d’aujourd’hui (14e). pic.twitter.com/tdbh9FGqc7 – Laura Gerrish (@laura_gerrish) 14 mai 2021

Cependant, l’A-23A pourrait retrouver son titre de plus grand flotteur avant de fondre, car il est de forme plus pratique – c’est un carré rugueux – et est moins susceptible de se casser que l’A-76.

La naissance du nouvel iceberg intervient peu de temps après qu’une véritable star des médias sociaux – le gigantesque iceberg tabulaire A-68 – ait finalement fondu. L’iceberg, qui au moment de sa rupture mesurait environ 5 800 km2, était autrefois l’une des plus grandes calottes glaciaires flottantes jamais réorganisées.

Il a rompu la banquise Larsen C de l’Antarctique en juillet 2017 et s’est embarqué pour un voyage de trois ans et demi dans l’Atlantique Sud, qui a été étroitement surveillé par des satellites. En avril de cette année, l’iceberg s’est finalement désintégré, ne laissant aucun morceau assez gros pour être suivi.

