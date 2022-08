Un hydravion surprend les nageurs alors qu’il s’arrête à Spanish Beach pour faire le plein d’eau

Comme pratique courante et mesure de sécurité, une zone est dégagée avant qu’un hydravion n’atterrisse. Cependant, les nageurs de la plage d’Olivia, dans la ville espagnole de Valence, ont été surpris lorsqu’un hydravion de lutte contre les incendies s’est arrêté pour faire le plein d’eau, apparemment sans préavis. La vidéo de l’incident montre l’hydravion jaune s’arrêtant pour faire le plein d’eau alors même que des nageurs, des chevrons et d’autres bateaux en mer continuent d’être à proximité. Heureusement, aucun accident ne s’est produit lors de leur remplissage d’urgence et l’hydravion a décollé sans trop déranger les autres en mer.

Lors d’un incident similaire qui est devenu viral récemment, un Airbus 320 a été vu en train de passer au-dessus de personnes sur la plage près de l’aéroport de Skiathos en Grèce. Le vol Wizz Air peut être vu presque toucher les gens à distance car il prend une approche basse pour atterrir.

La vidéo commence par un vol venant vers l’île avant que la caméra ne zoome pour montrer des bateaux en mer. Au fur et à mesure que le vol se rapproche de l’atterrissage, son altitude continue de baisser fortement et effleure juste au-dessus de la tête des spectateurs avant de toucher la piste.

Certains spectateurs peuvent être vus s’écarter de la trajectoire de l’avion tandis que d’autres capturent le moment sur leurs caméras. La vidéo passe ensuite à un autre avion atterrissant de la même manière.

La chaîne YouTube qui a partagé la vidéo en ligne a demandé aux gens de choisir l’avion qui, selon eux, volait le plus bas avant de franchir la piste.

Bien que la proximité entre l’avion et les personnes à la plage puisse en surprendre plus d’un, ce n’est pas nouveau pour ceux qui vivent sur l’île de Skiathos. En fait, la plage fait partie des sites touristiques les plus populaires.

La piste de l’aéroport de Skiathos Alexandros est très courte. Par conséquent, les pilotes doivent amener le vol bas et lent lors de l’atterrissage à l’aéroport.

