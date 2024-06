Un hydravion percute un bateau pendant le décollage avant de s’écraser immédiatement

Un hydravion décollé directement sur le côté d’un bateau alors qu’il partait pour un vol touristique le samedi depuis un port de Vancouver, Canada. Le pilote et les cinq passagers à bord du De Haviland DHC-2 Beaver sont sortis indemnes de l’accident, Rapports de CBC News. Ceux qui étaient à bord du bateau n’ont pas eu autant de chance, deux personnes ayant été blessées et envoyées à l’hôpital.

La police de Vancouver déclare que « plusieurs » ont été blessés après la collision d’un hydravion avec un bateau

Il est surprenant que ce type de collision se produise car la plupart des plans d’eau sont ouverts et plats. Il n’y a rien derrière lequel un bateau puisse se cacher et apparaître de manière inattendue. Un touriste australien a déclaré à CBC« Nous avons vu deux hors-bord devant lui et je ne sais pas s’il a heurté le hors-bord ou non, mais il a en quelque sorte sauté en l’air et a piqué par-dessus les hors-bord. » La séquence vidéo montre l’hydravion tentant de décoller. On ne sait pas si le pilote n’a pas vu le bateau ou s’il essayait de le dégager.

Le castor était couler rapidement car l’un de ses flotteurs a été détruit. Les six personnes à bord étaient debout au sommet de l’avion alors qu’il coulait. Le premier navire sur les lieux était un traversier de SeaBus, le service passagers de Vancouver. Cependant, la Garde côtière canadienne n’a pas tardé à organiser une opération de sauvetage. April Larson, la capitaine du ferry, a déclaré à CTV News, « C’est la loi. Si vous voyez quelqu’un dans le besoin, en difficulté, vous devez l’aider.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada enquête sur l’incident et, espérons-le, découvrira pourquoi l’accident s’est produit. L’hydravion en question sera également récupéré le fond du port.