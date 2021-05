Un hybride de variantes de coronavirus britanniques et indiens trouvés au Vietnam – ministre de la Santé

« Après avoir effectué le séquençage des gènes sur des patients nouvellement détectés, nous avons découvert une nouvelle variante qui est un mélange de variantes indiennes et britanniques », Le ministre vietnamien de la Santé, Nguyen Thanh Long, a déclaré samedi lors d’une réunion du gouvernement, a rapporté le journal en ligne VnExpress.

« Plus précisément, il s’agit d’une variante indienne avec des mutations qui appartiennent à l’origine à la variante britannique », a déclaré le ministre, ajoutant que le gouvernement allait bientôt « annoncer la nouvelle variante du coronavirus sur la carte mondiale du génome ».

Le ministère de la Santé du pays a enregistré samedi 87 nouveaux cas de Covid-19. Dans l’ensemble, le Vietnam a enregistré 5 164 cas transmis localement et 1 492 cas importés depuis le début de la pandémie, selon le gouvernement. Une femme de 22 ans est décédée de Covid-19 jeudi soir, portant le nombre de morts du virus à 47.

Le Vietnam prévoit d’utiliser 100 millions de doses de vaccin pour inoculer 70 % de sa population âgée de plus de 18 ans et atteindre l’immunité collective cette année. En mai, l’Organisation mondiale de la santé a assuré que les vaccins existants se sont avérés efficaces contre toutes les variantes connues de Covid-19.

La variante britannique, également connue sous le nom de souche de coronavirus B.1.1.7, a été détectée pour la première fois en Angleterre à la fin de l’année dernière et est plus transmissible que le virus SARS-CoV-2 ordinaire, qui cause Covid-19.

Les taux de transmission de la souche B.1.617.2, qui a été enregistrée pour la première fois en Inde, étaient environ deux tiers plus élevés que pour la variante britannique, a rapporté la BBC, citant Public Health England.

La propagation de la variante indienne sur le sol britannique a incité l’Allemagne et la France à introduire ce mois-ci des règles de quarantaine plus strictes pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

