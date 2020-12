Jay Chapman a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise de l’État de l’Iowa, était membre de la fanfare et a assisté à tous les matchs de football à domicile sauf un depuis 1986.

Le président du groupe de propulsion Cyclone Gridiron Club a vu beaucoup de pertes. Quelques bons joueurs sont arrivés et il y a eu des bouleversements notables. Pourtant, au cours des 30 années précédant 2016, cinq entraîneurs se sont combinés pour seulement huit saisons de .500 ou plus.

Six victoires », a déclaré Chapman, était à peu près aussi bonne que possible.

Et puis est venu Matt Campbell.

Le natif de l’Ohio, âgé de 41 ans, est considéré comme un simple faiseur de miracles par les fidèles du Cyclone. Dans une école qui n’a même pas remporté une part d’un titre de conférence de football depuis 1912, Campbell, à sa cinquième année, a conduit l’État de l’Iowa au match de championnat Big 12 pour la première fois.

Les Cyclones, qui au 8e rang ont leur meilleur classement dans le Top 25 AP, joueront le 12e Oklahoma samedi au stade AT&T à Arlington, au Texas.

Mec, c’est ce que tu as envisagé ou vu? Dit Campbell, répétant une question. Je serai vraiment honnête. Au début, nous essayions de montrer que nous pouvions rivaliser.

Iowa State (8-2, 8-1 Big 12) a terminé la saison régulière seul à la première place et en octobre a battu les Sooners (7-2, 6-2) à Ames, Iowa, pour la première fois depuis 1960.

Naturellement, les Cyclones sont des outsiders cette semaine, ce qui ne les dérange pas du tout.

Les rapports les plus récents sur les dépenses d’athlétisme des collèges fédéraux ont montré que le programme Campbells n’avait dépensé qu’environ les deux tiers du montant du budget de football de 43,4 millions de dollars de l’Oklahomas Big 12 en 2018-2019.

Dans ses quatre classes de recrutement complètes, Campbell a signé un grand total de quatre espoirs quatre étoiles et pas de cinq étoiles, selon le classement composite de 247Sports. L’Oklahoma a signé 57 quatre étoiles et quatre cinq étoiles sur la même période.

Je pense juste que c’est une preuve supplémentaire que lorsque vous avez des gens qui sont alignés sur une vision, quand vous avez des gens qui y sont pour la bonne raison et que vous avez des gens prêts à mettre leur ego de côté et à continuer à grandir, c’est la beauté de la sport de football, a déclaré Campbell. «C’est toujours un sport d’équipe, ce n’est pas individuel, et de grandes choses peuvent vraiment se produire lorsque cela se produit.

Il y a de grands exemples dans l’histoire du football universitaire de cela », a-t-il ajouté. «Il se trouve que cela ne s’était pas encore produit à Ames, Iowa. Je pense que c’est quelque chose qui a été agréable, vous avez créé au moins un sentiment de conviction que de grandes choses peuvent arriver.

Le mantra éprouvé de Campbell consistant à établir des relations personnelles avec ses joueurs, à mettre l’accent sur le développement et à tirer le meilleur parti de ressources limitées est le produit de son être le fils d’un entraîneur de football du secondaire et de sa participation au programme puissant de la Division III Mount Union comme un joueur et un jeune entraîneur.

Son histoire arrière se lit comme un scénario de film sportif. Désenchanté par l’attitude nonchalante de certains coéquipiers l’été après sa première année à Pittsburgh, il a appelé sa maman et lui a demandé de venir le chercher. Ils sont rentrés chez eux à Massillon, dans l’Ohio, et alors qu’ils passaient par le terrain d’entraînement de Mount Union à Alliance, Campbell a remarqué que des dizaines de joueurs faisaient des entraînements volontaires. Il voulait en faire partie.

Ce n’était pas comme si Campbell venait de découvrir Mount Union. Son père, Rick Campbell, y avait joué et le jeune frère de Matt, Scott, l’a suivi là-bas.

Matt a remporté trois championnats nationaux et est devenu deux fois l’ailier défensif All-America pour Larry Kehres. Le géant des entraîneurs qui a remporté 332 des 359 matchs et 11 titres nationaux en 27 ans a déclaré qu’il se souvenait du moment précis où il savait que Campbell réussirait à entraîner.

C’était la deuxième saison de Campbell en 2000 et Mount Union jouait Wittenberg en séries éliminatoires. À la fin du premier quart-temps, Campbell a intercepté une passe d’écran de retour pour organiser un touché qui a ouvert le match.

Kehres a déclaré que Campbell était vorace en ce qui concerne l’étude du film, et il a détecté des situations où Wittenberg était susceptible d’appeler ce jeu de fausse direction.

Sans ce jeu, nous n’aurions peut-être pas gagné, a déclaré Kehres. Lorsque vous vous déplacez dans un sens et en lancez une autre, il y a un receveur et quatre bloqueurs et tous les défenseurs sont du mauvais côté du terrain. Cela ne s’est pas produit, grâce à Matt.

Les arrêts d’entraîneur à Mount Union et Bowling Green ont précédé son premier poste d’entraîneur-chef à Toledo, où il avait été assistant pendant trois ans. Les Rockets sont allés à quatre bols avec Campbell en charge pendant tout ou partie de cinq saisons.

Le directeur sportif de l’Iowa State, Jamie Pollard, a renvoyé Paul Rhoads après la saison 2015 et a demandé l’avis des directeurs sportifs de la Mid-American Conference qu’il connaît.

Tout le monde revenait sans cesse à ce gars de Toledo, Matt Campbell, qui, selon eux, était un entraîneur de football de la vieille école, mais un jeune homme, a déclaré Pollard. Nous avons commencé à chercher davantage, et c’est un gars de la division III, ce qui m’a interpellé parce que j’étais un athlète de division III. Et son staff était composé de tous les gars qui n’étaient pas nés sur la troisième base.

Le personnel de Campbell comprend son ancien coéquipier du Mount Union et l’assistant de Toledo Tom Manning en tant que coordonnateur offensif. Son coordinateur défensif de Toledo Jon Heacock est venu avec lui à Ames dans la même position.

Les Cyclones ont joué certains de leur meilleur football le mois dernier et ont des candidats en séries éliminatoires partout sur le terrain, comme le quart-arrière Brock Purdy, le demi-offensif Breece Hall, les bouts serrés Charlie Kolar et Chase Allen, le joueur de ligne défensive Ja’Quan Bailey et le secondeur Mike Rose, entre autres.

Le contrat de Campbell court jusqu’en 2025 et il devait gagner 3,7 millions de dollars cette année avant les réductions de salaire liées à la COVID-19[feminine pandémie a abaissé son salaire à 3,45 millions de dollars.

Il a reçu une prolongation de contrat l’année dernière après que l’État de Floride et d’autres écoles ont exprimé leur intérêt pour lui, et Pollard a déclaré qu’une autre prolongation était en ordre. Pollard a déclaré qu’il bloquait les discussions en cours sur le départ de Campbell pour un poste plus prestigieux.

Matt n’a pas d’agent, donc vous n’avez personne pour le faire les courses, ce qui est bien, dit Pollard. Matt et moi avons toujours parlé ouvertement. Je sais quelles sont ses ambitions et ce qu’elles ne sont pas. Il sait que nous sommes dans le même bateau et qu’au moment où quelque chose est disponible qui pourrait l’intéresser, je vais être son plus grand allié.

Chapman, le président du club de rappel, a déclaré qu’il avait l’impression que Campbell aimait ce qu’il faisait dans l’Iowa State et que la base de fans ne s’inquiétait pas de son décollage.

S’il veut aller quelque part, nous, en tant que fans, ne pouvons rien faire de plus que vendre le stade Jack Trice à chaque match, a-t-il déclaré.

Jason Candle, un coéquipier de Mount Union qui a succédé à Campbell en tant qu’entraîneur-chef de Toledo, a déclaré que Campbell était certainement concentré sur le laser pour battre l’Oklahoma et ramener le titre de conférence insaisissable à Ames.

Je suis sûr qu’au fond de moi, après la saison, reflet de l’enfer, dit Candle. Comment pourriez-vous ne pas être fier de ce que vous avez accompli cette année? Amener ce programme au championnat Big 12 est remarquable. Ce n’est pas courant. Lorsque vous faites des choses inhabituelles, vous ne pouvez pas vous asseoir et y penser sur le moment parce que vous voulez finir les choses de la bonne manière, ce que ces gars veulent faire. Je suis sûr que l’enfer asseyez-vous et ayez un sourire sur son visage après la saison.

___

Plus de football collégial AP: https://apnews.com/Collegefootball et http: www.twitter.com/AP_Top25