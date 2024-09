Un humain soupçonné d’avoir été mordu par une chauve-souris atteinte de la rage à Brantford, en Ontario.

L’unité de santé du comté de Brant (BCHU) a déclaré avoir enregistré son premier cas d’exposition humaine présumée à un animal atteint de la rage cette année à Brantford-Brant, après qu’une personne aurait été mordue par une chauve-souris.

La chauve-souris, trouvée dans une maison de Brantford, a été testée positive au virus de la rage et est maintenant décédée.

Le BCHU a indiqué que la personne soupçonnée d’avoir été mordue par la chauve-souris infectée ne présente aucun symptôme lié à la rage. La personne recevrait une prophylaxie post-exposition à la rage qui comprend le lavage des plaies, l’administration d’immunoglobulines humaines contre la rage et une série de quatre doses de vaccins.

« La rage, bien que rare, est un virus grave chez les humains », a déclaré la Dre Rebecca Comley, médecin hygiéniste, dans un communiqué de presse. « Si vous avez un contact direct avec un animal porteur de la rage, vous devez consulter immédiatement un médecin. Bien que le risque de rencontrer un animal enragé dans notre communauté demeure faible, il est important de reconnaître que la rage est présente à Brantford-Brant et partout en Ontario. »

Dans une interview, le Dr Comley a déclaré que la chauve-souris n’avait pas été immédiatement capturée, mais qu’elle avait été retrouvée ultérieurement dans la même résidence.

« Nous ne pouvons donc pas dire avec certitude que la morsure qui s’est produite était directement liée à cette chauve-souris en particulier, mais nous la traitons comme telle », a-t-elle déclaré.

Comley a déclaré que si vous entrez en contact avec une chauve-souris, une petite morsure ou une égratignure peut ne pas être évidente.

« Il s’agit d’un problème urgent. La personne doit donc le signaler immédiatement, le jour même, afin de pouvoir commencer à prendre ces immunoglobulines et à se faire vacciner », explique Comley. « Le temps est un facteur essentiel, car le traitement n’est efficace qu’avant l’apparition des symptômes. »

Premier cas humain

Plus tôt ce mois-ci, le bureau de santé du comté de Brant a signalé le premier cas national de rage humaine en Ontario depuis 1967.

Dans ce cas, le bureau de santé croyait que la personne avait été exposée à la maladie alors qu’elle voyageait dans la région de Gowganda, dans la région de Timiskaming, en Ontario.

Éviter l’exposition à la rage

La rage est une infection virale qui provoque une inflammation du cerveau et de la moelle épinière, selon le BCHU. Elle se transmet généralement aux humains par contact direct avec la salive ou le mucus d’un animal infecté, par exemple par une morsure ou une égratignure. Les animaux les plus souvent atteints de la rage sont les chauves-souris, les mouffettes, les renards et les ratons laveurs au Canada.

L’unité de santé a partagé des conseils pour éviter l’exposition à la rage :

Évitez de toucher, d’approcher ou de nourrir des animaux sauvages ou inconnus, même s’ils semblent en bonne santé.

Assurez-vous que les animaux domestiques et le bétail sont à jour avec leurs vaccins contre la rage.

Si vous trouvez une chauve-souris dans votre maison, appelez les services animaliers au 311. N’essayez pas de retirer la chauve-souris vous-même.

Restez loin des animaux qui se comportent étrangement, qui sont blessés ou qui sont malades.

La vaccination contre la rage peut prévenir la maladie chez l’humain. Le BCHU affirme que le vaccin est très efficace, mais seulement s’il est administré avant l’apparition des symptômes. La rage n’est considérée comme contagieuse qu’après l’apparition des symptômes associés, selon le bureau de santé.

Les symptômes de la rage chez les animaux peuvent inclure des morsures, de l’écume à la bouche, des attaques contre des objets ou d’autres animaux, un comportement excité ou très léthargique.

Si vous ou un membre de votre famille êtes mordu ou griffé par un animal sauvage ou domestique, les responsables de la santé vous suggèrent de laver la morsure avec de l’eau et du savon et de consulter immédiatement un médecin.

N’ayez pas peur des chauves-souris

Dan Riskin, spécialiste des sciences et de la technologie à CTV, a fait remarquer qu’il y avait moins de trente cas documentés de rage contractée au Canada. Selon lui, il n’y a généralement aucune raison de craindre les chauves-souris.

« Vous ne pouvez pas attraper la rage d’une chauve-souris à moins de la toucher. Donc tant que les chauves-souris volent dans votre quartier et que vous n’entrez pas en contact avec elles, vous n’avez aucun problème », a-t-il déclaré.

Cependant, il a dit que cela change si vous avez réellement un contact direct avec la créature.

« Même s’il est très rare que les chauves-souris soient atteintes de la rage, il n’est pas rare qu’une chauve-souris que vous touchez soit atteinte de la rage, car si vous pouvez toucher cette chauve-souris, c’est probablement qu’elle a un problème. Une chauve-souris en bonne santé est très douée pour rester loin de vous. »

Riskin a déclaré que dans le cas le plus récent, c’était une bonne chose de voir que la personne savait quoi faire lorsqu’elle avait été potentiellement exposée et qu’elle pouvait commencer un traitement préventif.

« Si vous entrez en contact avec un animal sauvage et que vous consultez immédiatement un médecin, vos chances sont très élevées, proches de 100 %, que vous vous en sortiez parfaitement bien. »