Un hôtel sud-africain se tourne vers des machines pour vaincre la pandémie

JOHANNESBURG: Le personnel de l’hôtel Sky dans le riche quartier de Sandton à Johannesburg adhère aux protocoles COVID-19 stricts, en portant des masques et en s’éloignant autant que possible des clients; tout, sauf Lexi, Micah et Ariel.

Car les trois concierges ne pouvaient pas vous insuffler de germes même s’ils le voulaient: ce sont des robots.

L’hospitalité robotique n’est pas nouvelle – les hôtels japonais les déploient depuis des années et, en 2015, l’hôtel Henn’na, ou « Strange », de Tokyo est devenu le premier à être entièrement équipé de machines.

Plusieurs hôtels de Tokyo dotés de robots les utilisent maintenant pour servir les clients présentant des symptômes bénins du COVID-19.

Mais Hotel Sky, qui a été lancé cette année, est le premier en Afrique à utiliser des serveurs automatisés, un concept qui pourrait faire sensation dans un pays avec l’un des pires taux de chômage au monde.

Le chômage est de 30,8%, selon le discours sur l’état de la nation du président Cyril Ramaphosa jeudi dernier.

« Cela ne remplacera jamais les gens, mais cela va changer l’espace », a déclaré à Reuters Paul Kelley, directeur général de Hotel Sky.

«Je pense que c’est l’avenir», a-t-il dit, ajoutant qu’ils prévoyaient de lancer une ramification à Cape Town le mois prochain.

Lexi, Micah et Ariel offrent un service d’étage, fournissent des informations de voyage et peuvent transporter jusqu’à 300 kg de bagages du hall au sol en marbre vers les chambres.

Si l’hôtel reçoit un invité présentant des symptômes du COVID-19, les robots pourraient être déployés à la place des personnes par précaution.

Sinon, « les clients peuvent choisir s’ils souhaitent interagir avec les membres du personnel ou utiliser le libre-service, qui est entièrement contrôlé par leur téléphone », a déclaré Herman Brits, directeur général de l’hôtel.

Steve Pinto, PDG de CTRL Robotics, qui fournit les droïdes, a déclaré qu’ils pouvaient également scanner les expressions faciales des clients pour déterminer à quel point ils étaient heureux.

«Cela aide la direction à comprendre comment les clients vivent les installations de l’hôtel», a-t-il déclaré, après avoir fait peindre un robot dans un motif orangé et blanc pour prendre un selfie.

La réaction aux robots a été mitigée. Même les robots très intelligents n’obtiennent pas toujours ce que vous voulez.

«Je pense que le monde évolue vers cet espace numérique, mais nous n’y sommes pas habitués», a déclaré Ernest Mulenga, client de l’hôtel. «Le contact humain est toujours quelque chose qui m’attire.»

