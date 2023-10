Un hôtel français a dépensé 1 500 € pour se débarrasser des punaises de lit

Par Dougal Shaw et Daniel Thomas

Journalistes économiques, BBC News

17 octobre 2023 Mis à jour il y a 21 minutes

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, À l’intérieur du laboratoire qui construit des détecteurs de punaises de lit

« Il y a quinze jours, nous avons eu une détection de punaise de lit et c’est effrayant », raconte Max Malka, propriétaire de l’hôtel Montlhery Paris Sud, à 15 km au sud de Paris.

Vous ne savez pas si des insectes se déplacent entre les pièces, a-t-il déclaré, et vous risquez d’être poursuivi en justice si un client est gravement piqué.

Il fait partie des nombreuses entreprises qui recherchent des solutions face à l’augmentation du nombre d’épidémies signalées en France et au Royaume-Uni.

Et les entreprises se tournent vers les technologies – anciennes et nouvelles – pour détecter rapidement les épidémies, ce qui est essentiel pour arrêter la propagation.

Le public est de plus en plus préoccupé par ces insectes, les hôtels, les sociétés de transport et les gouvernements locaux étant tous confrontés à des demandes de renseignements à ce sujet.

La société de lutte antiparasitaire Rentokil a déclaré avoir constaté une augmentation de 65 % des cas de punaises de lit au Royaume-Uni au deuxième trimestre 2023, par rapport à un an plus tôt.

M. Malka souligne que les hôtels parisiens peuvent s’attendre à recevoir un dossier une fois par an. Les invités les amènent lors de leurs voyages, généralement pendant la saison estivale.

En fin de compte, il a payé 1 500 € (1 300 £) à une entreprise de lutte antiparasitaire pour éradiquer les insectes avant qu’ils ne se propagent.

C’était après avoir investi dans un nouveau type de technologie de surveillance développée par une start-up britannique appelée Spotta. Cela lui a permis de détecter précocement son cas de punaises de lit.

Il est si fier de son système qu’il a apposé des autocollants dans son hôtel indiquant aux clients qu’il est en place pour les rassurer.

Légende, Les petits appareils de Spotta se placent entre les matelas et les cadres de lit

« Il est important d’attraper les punaises de lit le plus tôt possible », explique Robert Fryars, patron de Spotta, basée à Cambridge, « car on peut passer de deux punaises de lit à des milliers en l’espace de quelques mois ».

Une femelle adulte peut pondre environ 400 œufs au cours de sa courte vie – quelques mois, selon la température. Les œufs mettent environ deux semaines à incuber.

L’appareil Spotta de M. Malka est une petite boîte en plastique contenant une phéromone chimique conçue pour attirer les punaises de lit. Dans les hôtels, les appareils sont placés entre les matelas et les cadres de lit.

Si un bug s’introduit à l’intérieur, une petite caméra prend une photo et l’envoie via Internet à une base de données centrale.

Une combinaison de logiciels d’intelligence artificielle et de l’œil humain confirme si une punaise de lit a bien été attrapée. Si tel est le cas, une alerte par téléphone mobile est envoyée aux responsables concernés.

« C’est un peu comme un test Covid pour les punaises de lit », explique M. Fryars.

Une fois qu’un bug a été détecté, des mesures de lutte antiparasitaire à l’aide de pesticides chimiques ou de traitements thermiques peuvent être prises, avant que le problème ne se propage. Espérons que cela signifie que peu de clients verront les bugs ou partageront leur expérience sur les réseaux sociaux.

Source des images, Getty Images Légende, Les hôtels souhaitent éviter les mauvaises critiques en ligne sur les punaises de lit

L’entreprise pionnière de cette approche de détection précoce est la société finlandaise Valpas, fondée en 2013. Elle a signé des accords avec de nombreux hôtels de luxe à travers l’Europe.

Elle a conçu un piège à insectes connecté numériquement qui est intégré aux pieds personnalisés qu’elle fabrique pour les lits. Il a levé plus de 2 millions de dollars (1,6 million de livres sterling) en capital-risque.

Les insectes qui rampent sur le lit pour mordre les humains sont capturés dans une cavité et les pièges envoient ensuite un signal sur Internet pour alerter les hôteliers.

Comme Spotta, Valpas a dû surmonter la stigmatisation entourant l’idée selon laquelle un hôtel devait d’abord disposer d’un « contrôle antiparasitaire » – ce n’est pas la première chose que l’on met dans les publicités.

Cependant, alors que le problème des punaises de lit devient de plus en plus important dans l’actualité et sur les réseaux sociaux, de nombreuses chaînes hôtelières voient désormais l’intérêt de montrer qu’elles sont proactives à ce sujet.

Source des images, Getty Images Légende, Les chiens renifleurs sont de plus en plus utilisés pour détecter les punaises de lit

Un autre moyen populaire d’être alerté rapidement des punaises de lit ne vient pas de la haute technologie, mais du plus vieil ami de l’homme.

Il faut environ six mois pour dresser des chiens renifleurs spécialisés dans les punaises de lit. Mais une fois diplômés, ils sont très efficaces.

Les chiens ne nécessitent aucun entretien et ne risquent aucun problème technique ni déconnexion. Cependant, ils ne peuvent pas être présents sur place tous les jours et il leur faut beaucoup de temps pour inspecter un grand hôtel, chambre par chambre.

Rentokil utilise des chiens renifleurs pour lutter contre les punaises de lit. À l’aide d’un aspirateur dorsal, des techniciens qualifiés prélèvent un échantillon d’air, par exemple dans une chambre d’hôtel. Les échantillons sont ensuite envoyés dans un établissement où les Labrador Retrievers, les bergers allemands, les beagles ou les bergers belges les sentent et alertent leurs maîtres.

Paul Blackhurst, directeur de l’Académie technique de Rentokil Pest Control, a déclaré à la BBC que les chiens « détectent la présence de punaises de lit, souvent bien avant qu’un humain ne soit capable de repérer les signes avant-coureurs ».

Le nombre de punaises de lit n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie, et après une baisse pendant la Covid, lorsque les gens ne voyageaient pas, il y a eu une augmentation marquée l’année dernière. Les insectes peuvent se déplacer sur nos vêtements ou dans nos bagages. La hausse des températures mondiales est probablement également un facteur.

Toutefois, malgré une augmentation des demandes de renseignements « au-delà des tendances saisonnières attendues », M. Blackhurst estime que la panique au Royaume-Uni est « légèrement exagérée ».

« Le risque de rencontrer des punaises de lit pour ceux qui visitent des lieux au Royaume-Uni reste faible, et en prenant quelques précautions simples lorsqu’ils passent la nuit, les voyageurs peuvent contribuer à se protéger, par exemple en examinant attentivement le lit, le matelas et les zones environnantes à la recherche de tout signe de punaises de lit, comme par exemple. des taches sombres, des boulettes fécales, des exosquelettes ou même des insectes vivants.

Kate Nicholls, patronne du groupe professionnel UK Hospitality, a déclaré à la BBC qu’il n’y avait « aucune indication » que les hôtels britanniques étaient confrontés aux mêmes problèmes que les hôtels français et a déclaré que le secteur avait mis en place « des processus de nettoyage et d’hygiène robustes ».

Néanmoins, toute anxiété provoquée par les épidémies sera inquiétante pour une industrie qui a été soumise à d’énormes pressions financières en raison de problèmes tels que la pandémie et la compression du coût de la vie.

Trouver de l’argent pour payer des systèmes de détection de punaises de lit peut sembler exagéré pour de nombreux propriétaires d’hôtels. Pourtant, la baisse potentielle des revenus si vous acquérez une réputation d’épidémie de punaises de lit doit également être prise en compte, affirme M. Fryars de Spotta.