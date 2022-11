Un hôtel flottant pour les fans met le cap sur Doha

Au milieu du luxe qui attend ceux qui visitent le Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, des paquebots de croisière accueillent les fans dans les eaux au large de Doha.

L’un de ces navires de croisière a mis le cap sur Doha, 20 jours avant le coup d’envoi qui aura lieu le 20 novembre.

MSC Croisières a annoncé que le MSC World Europa avait mis les voiles pour le Qatar en préparation de sa cérémonie de baptême, qui aura lieu à Doha le 13 novembre, en vue de l’accueil des fans qui arriveront dans l’État du Golfe, a rapporté l’agence de presse du Qatar.

Les organisateurs du tournoi ont organisé trois paquebots de croisière qui accueilleront les supporters pour alléger la pression sur les hôtels et autres formes d’hébergement que le pays a construits pour les 1,2 million de personnes qui devraient visiter le pays pour le tournoi. Le MSC World Europa est l’un des trois navires qui serviront d’hôtels flottants.

Le paquebot de croisière est un hôtel flottant moderne, composé de 22 étages. Il compte 2 626 cabines et plus de 40 000 mètres carrés d’espace public. Le navire a été construit pour suivre le rythme des normes modernes en matière de technologie et de pratiques écologiques et comprend des options de loisirs polyvalentes.

Le navire dispose d’une passerelle extérieure de 104 mètres et est équipé pour offrir des options de divertissement pour tous les âges, y compris trois nouveaux concerts, cinq nouvelles représentations théâtrales, quatre expériences uniques dans le “Panorama Lounge” et des spectacles en direct se déplaçant dans diverses zones à bord du bateau.

L’hôtel flottant possède le plus grand espace pour enfants de tous les navires de la flotte MSC, avec une superficie interne de plus de 766 mètres carrés et sept chambres, chacune adaptée à différents groupes d’âge, des nouveau-nés aux 17 ans.

Le navire propose sept piscines, 13 bains à remous et un yacht club luxueux, qui comprend des espaces publics, des espaces extérieurs et de nouvelles suites. Il passera sa première année dans les eaux du Golfe, avant de quitter la région pour la Méditerranée à l’été 2023.

MSC World Europa est le premier les paquebots de croisière de la flotte MSC seront alimentés au gaz naturel liquéfié, l’un des carburants les plus propres au monde, a déclaré QNA.

Le paquebot de croisière comprend également un système permettant de réduire l’impact du bruit sous-marin à un minimum, et réduire l’impact potentiel sur les mammifères marins dans les eaux environnantes.

