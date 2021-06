Un hôtel du G7 fermé à clé car un « colis suspect » a été trouvé et les flics évacuent les invités

Un HTEL G7 a été fermé après qu’un colis suspect aurait été trouvé sur place.

Les invités et le personnel de l’hôtel Falmouth ont été réveillés par la police et le personnel à 4 h 55 alors que des agents frappaient aux portes.

L’hôtel Falmouth est en lock-out Crédit : Trip Advisor

On leur a dit de quitter immédiatement le bâtiment et on leur a ordonné de se garer dans l’enceinte de l’hôtel victorien surplombant la baie de Falmouth, rapporte The Mirror.

Devon et la police de Cornwall ont écrit sur Twitter: « La police a été appelée vers 3 h 15 le jeudi 10 juin à la suite d’informations selon lesquelles un colis suspect aurait été localisé sur le terrain à l’extérieur de l’hôtel Falmouth, Cliff Road à Falmouth.

« Afin de maintenir la sécurité publique, la zone est actuellement évacuée en toute sécurité par mesure de précaution. »

Un cordon de 100 mètres est mis en place avec la Royal Navy Explosive Ordnance Disposal [EOD] sont en route vers les lieux.

Un membre du personnel de l’hôtel a déclaré au Mirror « c’était une alerte à la bombe ».

Certains des invités portaient des robes de chambre à l’extérieur tandis que d’autres avaient mis des vêtements ou des pyjamas pour l’évacuation d’urgence.

La police reste sur les lieux et l’incident se poursuit.

Les cordons affecteront les personnes séjournant à l’hôtel Falmouth, à l’hôtel Madeira et aux camping-cars de la région, ainsi que les propriétés voisines.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Thesun.co.uk est votre destination de choix pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos incontournables.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.