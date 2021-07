Un hôtel de Tokyo s’excuse pour les panneaux d’ascenseur « uniquement japonais »

Dans un geste raciste, xénophobe et désemparé, #TokyoL’hôtel Excel Tokyu d’Akasaka a mis en place des ascenseurs séparés pour les « étrangers » et les « japonais » #COVID-19[FEMININE les mesures devraient être fondées sur la santé publique et non sur la race, la nationalité ou l’ignorance. #Japon pic.twitter.com/PIGIUrDY3A– Marc Yanofsky (@MarcYanofsky) 11 juillet 2021