Un hôtel de Times Square devait devenir un logement abordable. Puis le syndicat est intervenu.

L’impact du syndicat se répercute dans tout New York. Il peut bloquer ou faciliter la conversion de grands hôtels en logements et refuges pour sans-abri, un rôle conséquent dans une année où le sans-abrisme dans la ville a atteint un niveau record d’environ 64 000 personnes. Le syndicat a poussé à l’expansion accélérée des casinos, ce qui pourrait transformer les quartiers des enchères gagnantes. Et c’était une force motrice derrière une nouvelle réglementation hôtelière qui, selon certains responsables, pourrait coûter à la ville des milliards de dollars en recettes fiscales.

L’influence du syndicat découle de la loyauté de ses membres et de ses poches bien garnies, qu’il met à profit de manière stratégique lors des élections locales. Sa force politique s’est traduite par une plus grande influence sur les propriétaires d’hôtels, ce qui a conduit à des contrats plus solides et à des salaires plus élevés pour les travailleurs.

Dans la course du gouverneur de New York de cette année, le syndicat a été le premier grand groupe syndical à approuver la gouverneure Kathy Hochul, dont la campagne gagnante a reçu environ 440 000 $ de groupes liés au syndicat. Le groupe a également été l’un des premiers soutiens d’Eric Adams, dont la campagne à la mairie était dirigée par l’ancien directeur politique du syndicat.