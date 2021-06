Quelque 18 invités séjournant au huitième étage de l’hôtel Peppers Waymouth à Adélaïde ont été contraints de déménager dans un autre site de quarantaine vendredi, ont déclaré des responsables régionaux de la santé. L’évacuation a été déclenchée après qu’une femme et son fils de deux ans ont été testés positifs pour le coronavirus pendant leur séjour à l’hôtel. Tous deux étaient récemment arrivés du Libéria.

Le dépistage de la famille aurait pris plus de temps que d’habitude – 18 minutes, selon l’annonceur – avec un bulletin de santé aux clients de l’hôtel et au personnel indiquant que le retard était causé par « un certain nombre de facteurs, dont les contrôles d’identité, les barrières linguistiques et la détresse de l’enfant.

« Conformément à la pratique normale des tests, la mère et l’enfant ont été tamponnés dans l’embrasure de la porte de leur chambre », dit le bulletin, ajoutant qu’ils « peut avoir potentiellement propagé Covid-19 dans un couloir dans le cadre du processus d’écouvillonnage. »

Par prudence pour protéger la communauté – avec le risque désormais connu de propagation des aérosols et basé sur la circulation de l’air et un dégagement d’air complet – tous les invités restant sur le sol seront invités à terminer 14 jours supplémentaires de quarantaine.

Les 18 invités ont été transférés à l’hôtel Pullman, à un peu plus d’1 km.

Lors d’une conférence de presse plus tard vendredi, le plus haut responsable de la santé de l’Australie-Méridionale, Nicola Spurrier, a déclaré que le personnel de l’hôtel avait remarqué qu’il pourrait y avoir un problème après avoir découvert que la porte de la chambre de l’enfant avait été « ouvert et fermé plusieurs fois » pendant les tests, en ajoutant « qui présentait un risque important ».

Le chef de la santé a également déclaré que le garçon et son parent sont devenus « plutôt malade » et ont été emmenés dans un hôpital voisin pour y être soigné, bien que l’enfant ait depuis été renvoyé à l’établissement Tom’s Court Covid à Adélaïde, où il serait dans un état stable.

La peur du virus s’est révélée quelques heures avant qu’environ 150 personnes ne soient arrivées à Adélaïde en provenance d’Inde vendredi après-midi, à bord du premier vol direct vers la ville depuis l’Inde depuis la levée d’une interdiction de voyager imposée en avril. Ces passagers devront également être mis en quarantaine à l’hôtel Pullman.

Dans l’État de Victoria, pendant ce temps, un nouveau groupe de 61 cas de coronavirus soupçonnés d’être liés à une mutation découverte pour la première fois en Inde a provoqué de nouveaux blocages. Mercredi, un arrêt de sept jours devant expirer le 3 juin a été prolongé d’une semaine, les résidents de la région du Grand Melbourne étant tenus de rester chez eux, sauf pour « essentiel » travail et voyage.

