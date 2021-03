Un hôtel de quarantaine à Toronto accusé de manquer de NOURRITURE ET D’EAU alors que des clients lâchent le personnel (VIDEOS)

Les voyageurs mis en quarantaine ont formé une foule en colère dans le hall d’un hôtel de Toronto après qu’il aurait manqué de nourriture et d’eau en bouteille, laissant les clients attendre des heures pour être nourris pendant leur séjour obligatoire.

Le système canadien d’hôtels de quarantaine obligatoire pour ceux qui entrent au pays depuis l’étranger est maintenant remis en question, après une série de revers chaotiques sans fin, y compris des pénuries alimentaires et même des agressions sexuelles présumées.

Certains de ceux qui vivent les quarantaines, qui sont obligatoires pour tous les voyageurs entrants pendant au moins trois jours et à un coût pouvant atteindre 2000 dollars canadiens, ont documenté les problèmes sur les réseaux sociaux.

Aussi sur rt.com Les séjours à l’hôtel Covid-19 obligatoires au Canada ne sont pas des « camps d’internement », mais des détentions forcées coûteuses

Une vidéo, publiée sur Twitter par Raymond Truesdale, montrait des Canadiens frustrés du Sheraton Gateway Hotel de Toronto en train de se disputer avec le personnel de l’hôtel après avoir prétendument manqué de nourriture et d’eau en bouteille.

«Nous ne sommes pas des animaux!» une femme en colère a crié, tandis qu’un homme prétendait avoir fait la queue depuis « Plus de deux heures » pour l’alimentation.

Wow incroyable pas de nourriture pas d’eau pic.twitter.com/3UZC7rhWLk – Ray Truesdale (@RaySuperurass) 26 février 2021

Étant donné que la quarantaine obligatoire limite strictement les personnes en quarantaine à leur hôtel, ils sont obligés de compter sur le personnel pour recevoir de la nourriture, de l’eau et d’autres articles essentiels.

Truesdale a également publié une vidéo de son repas dimanche. Une option végétarienne de piment, de riz et de salade avec un régime Pepsi coûte 47,23 $, qu’il a décrit comme « criminel » et a dit qu’il a fallu six heures pour arriver dans sa chambre.

C’est ce qui est servi dans un hôtel de quarantaine Sheraton Gateway Airport Toronto 50 dollars commandés à 16 heures ont été livrés à 22 heures pic.twitter.com/bw50W7yXzy – Ray Truesdale (@RaySuperurass) 28 février 2021

Une autre personne apparemment confinée à l’hôtel l’a comparé à une peine de prison et a déclaré « Souffrance » avec «Nourriture de mauvaise qualité», qui comprenait un sandwich au poulet pour un végétarien.

Faire la quarantaine à l’hôtel ou vous pouvez dire souffrir d’une prison de 3 jours à Sheraton. On nous sert de la nourriture de mauvaise qualité et de la nourriture que nous sommes limités à servir. Je suis végétarienne et je mange un sandwich au poulet. @JustinTrudeau @CBCNouvelles @theJagmeetSingh pic.twitter.com/AmCIzp0dSL – brillance (@ shine28878733) 26 février 2021

Lors d’une quarantaine Holiday Inn à Toronto, les résidents se sont également plaints du manque d’eau, de la nourriture froide et du manque d’ustensiles de cuisine.

«J’avais tellement faim. J’ai appelé tant de fois » une femme a déclaré à CTV News, tandis qu’une autre a déclaré qu’elle était restée sans verre après que son repas se soit retrouvé sans un verre.

Les hôtels de quarantaine canadiens ont également été ébranlés par les rapports d’agression sexuelle en raison d’un manque de sécurité, ce qui a incité les législateurs à demander la suspension du système.

Une femme se serait retrouvée à la merci d’un prédateur après qu’il se serait introduit de force dans sa chambre d’hôtel et aurait commencé à se déshabiller et à se toucher, les gardes de sécurité n’étant initialement pas en vue.

Un autre prédateur présumé, qui a été embauché comme gardien de sécurité de quarantaine, a été accusé d’avoir agressé sexuellement des femmes lors de contrôles.

Aussi sur rt.com Un britannique qui s’est faufilé pour voir sa fiancée à l’hôtel risque jusqu’à 6 ans de prison pour avoir enfreint les règles de quarantaine de Singapour

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!