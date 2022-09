Un hôtel de luxe atterrira à l’aéroport international de Kelowna – Kelowna Capital News

Les voyageurs fatigués qui entrent et sortent de l’aéroport international de Kelowna (YLW) peuvent s’attendre à un nouvel hôtel qui sera construit à côté de l’aérogare.

C’est une collaboration entre YLW et Sutton Place Hotels.

« Ce nouveau développement commercial à YLW sera un moteur économique pour toute la communauté en créant des emplois et en promouvant le tourisme dans tout l’Okanagan », a déclaré le candidat sortant à la mairie Colin Basran.

Sutton est une marque d’hôtels de luxe détenue et exploitée par Northland Properties Corporation, basée en Colombie-Britannique.

« Les hôtels Sutton Place sont connus pour offrir une expérience client exceptionnelle », a déclaré Sam Samaddar, directeur de l’aéroport de Kelowna. “Leur réputation permettra au Sutton Place Hotel Kelowna à YLW de promouvoir l’Okanagan en tant que destination de choix.”

Le PDG de Northland Properties, Tom Gaglardi, s’attend à ce que le développement plaise aux visiteurs et aux habitants.

“Le Sutton Place Hotel Kelowna est un excellent ajout à notre portefeuille familial d’hôtels, de restaurants, de centres de villégiature et d’actifs sportifs.”

Les travaux d’approbation de la conception et du développement commencent cette année, la construction commençant dès l’automne 2023. Le Sutton Place Hotel Kelowna devrait ouvrir ses portes en 2026 et sera le quatrième établissement de la marque au Canada et le quatrième hôtel de Northland Properties dans la vallée de l’Okanagan.

